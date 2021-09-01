الرعاية الصحية للشئون الفنية: نقل الخبرات اليابانية تطبيقًا مرحليًا لمنظومة التأمين الشامل

قال دكتور مجدي بكري، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشئون الفنية، إنه سيتم العمل على نقل الخبرات اليابانية في إطار التطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي من المقرر أن تغطي مظلتها كل المواطنين على مستوى الجمهورية.

وأضاف بكر خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن تناقل الخبرات في مجال التغطية الصحية الشاملة، بما يشمل تقييم أنواع الأمراض والأدوية الأنسب للتوجيه السليم للاستثمار الصحي.

محاور التعاون مع اليابان تتمثل في متابعة الجودة

وتابع مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشئون الفنية، أن محاور التعاون مع اليابان تتمثل في متابعة الجودة والتحول الرقمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل؛ وهو ما يضمن جودة الخدمة الطبية بحيث لا يحدث لها تدهور في المستقبل.

وأشار بكر إلى أنه سيكون هناك تقييم الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصري من خلال المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية تحت مظلة منظومة التأمين الجديدة.