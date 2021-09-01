روشتة خاصة لحماية الأطفال من كورونا

قالت نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إن زيادة الوزن والدهون تساهم بشكل كبير في إضعاف الجهاز المناعي، مما يؤدي إلى الإصابة بفيروس كورونا.



وشددت “نهلة عبد الوهاب” خلال حوارها ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، على ضرورة تناول الأطفال الخضروات والفاكهة يوميا، متابعة: "من الافضل إجراء تحاليل وفحوصات بشكل دوري خاصة لدى الأطفال وكبار السن".



وأكملت: يجب أن تستمر الدراس بنظامها الهجين، وذلك منعا لانتشار الفيروس بشكل أوسع بين الاطفال، مشدده على أهمية وجود نظام غذائي متبع لتقوية الجهاز المناعي.



وأكدت على أهمية تناول كميات كبيرة من المياه، متابعة:" المياه تقلل من خطر فيروس كورونا وتمسكه بالأهداب الخارجية.





