متخطيا الإيراني علي دائي.. كريستيانو رونالدو يصبح الهداف الأول للمنتخبات

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو، أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف الدولية مع منتخب بلاده على مر التاريخ.

وسجل رونالدو هدف التعادل لمنتخب بلاده البرتغال في شباك إيرلندا، في المباراة المقامة بينهما حاليًا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف للهدف 110 متخطيًا الإيراني علي دائي الذي سجل 109 أهداف، ليصبح كريستيانو الهداف التاريخي للمنتخبات في كرة القدم على مر التاريخ.

يذكر أن رونالدو كان قد أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة التي تجمع البرتغال بإيرلندا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.