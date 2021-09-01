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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس لجنة مسابقة الاتحاد الدولي للدراجات تشيد بحفل افتتاح وتنظيم بطولة العالم

مونيا برواسو
مونيا برواسو

أشادت مونيا برواسو رئيسة لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للدراجات، بحفل افتتاح بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين، المقامة حاليا بمضمار استاد القاهرة الدولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدة أن الحفل خرج بصورة رائعة ، ومبهرة ، ومنظمة لفتت الأنظار إليه.
 

كما أشادت رئيسة لجنة المسابقات، بتنظيم البطولة التي وصفته بالجيد ، مؤكدة أن حرص رئيس الوزراء ووزير الرياضة، على حضور حفل الافتتاح له دلالة واضحة على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي للالعاب الرياضية . 
 

وأضافت مونيا أن التنظيم الجيد والرائع لبطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين، لم يكن مفاجئا لمسئولي الاتحاد الدولي للدراجات، لأننا كنا نتابع الانجازات الكبيرة التي حققتها مصر ببطولات العالم التي نظمتها ، قبل بطولة الدراجات بفترة قصيرة، مثل بطولة العالم لكرة اليد، والرماية والسلاح .
 

ولفتت إلى أنها لاحظت اهتماما غير مسبوق من الدولة المصريةبرياضة الدراجات، والتجهيز بصفة خاصة ببطولة العالم المقامة حاليا.
 

وانطلقت اليوم بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين  باستاد القاهرة الدولي لأول مرة، في الفترة من  1إلى 5سبتمبر الجاري.

مونيا برواسو الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء وزير الرياضة استاد القاهرة الاتحاد الدولي للدراجات دراجات المضمار

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