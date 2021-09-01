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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطات تركيا وقبرص تتأهب لـ بقعة نفطية بـ حجم نيويورك تسبح بالبحر المتوسط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بدأت البقعة النفطية الضخمة، التي تجوب البحر المتوسط متوجهة إلى قبرص بعد تسربها في سوريا، في الذوبان والتحلل جزئيا، وتظل تحركاتها القادمة تعتمد على التيارات البحرية.


وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن السلطات في تركيا وقبرص لا تزال على أهبة الاستعداد مع استمرار المسئولين في مراقبة وضع البقعة النفطية، التي يتقارب حجمها مع مدينة نيويورك الأمريكية، وسط مخاوف من تدميرها للأنظمة البيئية الهشة في البحر.


وأشارت الصحيفة أن البقعة النفطية هددت شبه جزيرة كارباس وسلاسل من الشواطئ الطبيعية والتلال الخضراء، خاصة في شمال شبه الجزيرة وهي منطقة تحت سيطرة تركيا.


جدير بالذكر أن البقعة نتجت عن خزان معطل في محطة للطاقة الحرارية في مدينة بانياس على ساحل البحر المتوسط في سوريا منذ نحو 9 أيام.

البقعة النفطية سوريا البحر المتوسط البحرية الجارديان

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