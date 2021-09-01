الإسكندرية في يوم.. سقوط فتاة من عقار.. فتح 52 مدرسة استعدادًا للعام الدراسي

شهدت الإسكندرية عددًا من الأحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية، أهمها سقوط فتاة من الطابق السادس غرب الإسكندرية، وفتح 52 مدرسة استعدادًا للعام الدراسي.

فقد كشفت تحقيقات النيابة العامة في الإسكندرية، تفاصيل مهمة في واقعة سقوط فتاة من الطابق السادس بعقار بمنطقة شهر العسل، غرب الإسكندرية.

وأصدرت نيابة الدخيلة، غرب الإسكندرية، عدة قرارات مهمة في واقعة سقوط فتاة من الطابق السادس بعقار بمنطقة البيطاش، التابعة لحي العجمي، غرب الإسكندرية.

وصرحت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، بدفن جثه الفتاة بعد الكشف علي الجثة بمعرفة الطب الشرعي، لمعرفه سبب الوفاة، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وان كان يوجد شبهة جنائية من عدمه.

كما قررت النيابة سؤال والدة الفتاه وشهود العيان حوال الواقعة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة لفحصها.

وبدأت الواقعة عندما اتصل الأهالي سريعاً بسيارة الإسعاف وشرطة النجدة والقسم التابع له محل الواقعة؛ وعقب ذلك، تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بسقوط فتاة تدعى دعاء.م.ط، 25 سنة، من الطابق السادس بالعقار الكائن بمنطقة شهر العسل في البيطاش غرب الإسكندرية.

وهرع رجال المباحث بالقسم على الفور، إلى موقع البلاغ، رفقة سيارة الإسعاف؛ وعقب المعاينة، تبين وجود جثة فتاة مسجاة على الأرض، ومصابة بإصابات بمختلف أنحاء جسدها.

ونقلت سيارة الإسعاف إلى مستشفى العامرية العام، ومنها إلى مشرحة كوم الدكه وسط الإسكندرية، تحت تصرف النيابة.

وبسؤال والدتها حول الواقعة، أفادت بوقوع مشادة كلامية، بين الطرفين، وهددت الفتاة بإلقاء نفسها من الطابق السادس بالشقة، ولم تبالي بالتهديد، ولكنها فوجئت بسقوطها فعليًا من شرفة منزلها.

فتح 52 مدرسة استعدادًا للعام الدراسي

وفي سياق منفصل، أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة برئاسة المهندس هشام عطية مدير عام الهيئة ، قد انتهت بالفعل خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى الان من إنشاء 52 مدرسة بتكلفة اجمالية تقدر ب 381 مليون و 244 ألف جنية في ٧ أحياء بالمحافظة هي ( منتزه، وشرق، ووسط، والعجمي، وغرب، والعامرية، وبرج العرب)، بإجمالى 997 فصل، لافتا إلى أن المحافظة بجميع أجهزتها حريصه على توفير خدمة تعليمية جيدة لأبنائنا الطلاب وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا لإنشاء مدارس .

وأضاف الشريف أن هيئة البنية التعليمية تعمل حاليا على إنشاء 32 مدرسة أخري بتكلفة اجمالية تقدر ب 213 مليون و489 ألف جنية، في 5 أحياء بالمحافظة هي (منتزه، وشرق، ووسط، ، والعامرية، وبرج العرب)، بإجمالى 539 فصل لتخفيف الكثافة الطلابية في الفصول ولإتاحة مناخ تعليمي مناسب للطلاب، مشيراً إلى أنه يتم حاليا إقامة 5 مدارس تابعة لإدارة المنتزه، و 5 تابعة لإدارة شرق، ومبنى في وسط، ،بالإضافة إلى 4 في العامرية، و 17 مدرسة في برج العرب .