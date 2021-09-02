الناتج المحلي يحقق طفرة كبيرة تصل نسبتها لـ 7.7%.. تاج الدين: دخلنا الموجة الرابعة رسميا من كورونا.. طفل المحلة يروي اللحظات المؤلمة بعد اختطافه..هاني شاكر يوجه نقدا لاذعا لـ حفلات مهرجانات الساحل

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية اليوم الأربعاء العديد من القضايا والموضوعات نرصدها خلال التقرير التالي:

اجتماع الرئيس بالمجموعة الوزارية..الناتج المحلي يحقق طفرة كبيرة تصل نسبتها لـ 7.7%

أذاعت فضائية اكسترا نيوز لقطات يظهر من خلالها، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

الإصابات ترتفع وخطيرة| تاج الدين: دخلنا الموجة الرابعة رسميًا من كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، حقيقة دخول مصر في الموجة الرابعة من جائحة كورونا، مؤكدا أن نسبة الإصابات بـ فيروس كورونا في ارتفاع خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف عوض تاج الدين، في حوار مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، تخطينا الـ 200 حالة يوميا وهذا يعني أن هناك زيادة كبيرة في الإصابات وعدد الحالات التي تدخل المستشفيات في زيادة والإصابات الخطيرة أيضا.



فاكرهم بيهزروا..طفل المحلة يروي اللحظات المؤلمة بعد اختطافه

روى الطفل زياد، تفاصيل اختطافه في المحلة الكبرى، وكيف تعامل أفراد العصابة معه خلال احتجازه.

وقال الطفل زياد، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2 «كنت مع والدتي بنفتح المحل، وفجأة العربية وقفت وأحد الخاطفين قالي لو اتكملت هضربك بالمسدس»، مضيفا «قولت له لو راجل اضربني حالا».

يتباهون بجهلهم| هاني شاكر يوجه نقدا لاذعا لـ حفلات مهرجانات الساحل "فيديو"

انتقد الفنان هاني شاكر، أمير الغناء العربي، نقيب المهن الموسيقية، حفلات الساحل، قائلا: ما يحدث في الساحل الآن لا يصدقه عقل، متابعا:" حفلات الساحل خرجت عن المعقول والمنطق.



وأكمل هاني شاكر، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، : عند مقارنة حفلات الساحل بـ حفلات القلعة أشعر بـ حالة استغراب، مسترسلا:" رواد الساحل يساهمون في نشر أغاني المهرجانات".



الري: إحالة المخالفين والمتعدين على نهر النيل لـ المحاكمات العسكرية

قال دكتور أيمن نور، رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، بدأنا حملة منذ عام 2015 لإنقاذ نهر النيل من التعديات ، وبعدها حملة كبرى مع أجهزة المحليات والشرطة بعام 2017 لمنع حدوث أي تعدٍ.

وأضاف نور خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز” قرار مجلس الوزراء الذي صدر 2020 والذي بمضمونه إحالة المخالفين ومن يتعدى على نهر النيل للمحاكمة العسكرية.

كادت أن تبكي..نهال طايل : طفل المحلة شجاع..وزياد قضى ساعات من الرعب

قدمت الإعلامية نهال طايل، الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال وزارة الداخلية، على المجهود الذى تم فى استعادة الطفل زياد طفل المحلة.

وأضافت طايل، خلال تقديمها برنامج «تفاصيل»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد 2»، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي فى قلوب كل المصريين، و الجميع فى عهد السيسي، يشعر بالأمان.

تفاصيل مهمة عن الدراسة في جامعة مصر المعلوماتية .. فيديو

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن جامعة مصر المعلوماتية تعد مشروعا في منتهى الأهمية بالنسبة للوزارة خصوصا وأن وزارة التعليم العالي تشرف عليها.



وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن جامعة مصر المعلوماتية تمتلك القدرة على الاستمرارية والاستقرار والنمو بفضل إشراف جهتين عليها.



مستشار وزير الآثار: مصر المقصد الأول في السياحة الثقافية

قال الدكتور خالد شريف، مستشار وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، إنه يتم تطوير موقع الوزارة الرسمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات؛ للتسهيل على شركات السياحة، والتعرف على الخدمات المقدمة.

وأضاف “شريف”، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “إكسترا نيوز”، أن موقع الترويج للسياحة المصرية يستهدف السائح الذي يبحث عن النشاط، مشيرا إلى الوزارة تخاطب السائحين من خلال الموقع.

البترول : توصيل الغاز الطبيعي لـ 1413 قرية ضمن مبادرة حياه كريمة

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن “حياة كريمة” مبادرة لتحسين مستوى المعيشة للمواطن، مؤكدا أنه من ضمن الخدمات التي ستقدم وصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية لفضائية “أكسترا نيوز”، هناك تعاون بين التخطيط والبترول من اجل العمل على توصيل الغاز لـ 1413 قرية بتلكلفة 17 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم التوصيل لـ 1400 .

الأمم المتحدة : تغير المناخ بالشرق الأوسط الأكثر مأساة

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها ازدياد عدد الكوارث الناجمة عن رداءة الطقس أو المناخ على نحو كبير على مدى السنوات الخمسين الماضية وتسبب في مزيد من الأضرار لكن عدد الوفيات تراجع بفضل تحسن أنظمة الإنذار، وفق ما أفاد تقرير عرضته الأمم المتحدة.

وبناء على أطلس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الذي يحصي عدد الوفيات والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر الجوية والمناخية والهيدرولوجية الشديدة من 1970 إلى 2019، فقد تضاعفت هذه الكوارث خمس مرات خلال هذه الفترة.





