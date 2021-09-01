الأربعاء.. متحف آثار كفر الشيخ ينظم محاضرة حول الكتابة عند المصري القديم

ينظم متحف آثار كفر الشيخ، الأربعاء المقبل، محاضرة تحت عنوان «الكتابة عند المصري القديم»، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية.

ويُلقي هذه المحاضرة، الدكتور أحمد محمد سليم، مدرس الآثار المصرية القديمة بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ.

وتدور محاور المحاضرة حول بداية ونشأة الكتابة، تطور الكتابة المصرية القديمة، وأهمية القراءة والكتابة للفرد والمجتمع.

وتعقد المحاضرة من خلال الواقع الافتراضي، عبر تطبيق ZOOM، في تمام الساعة 9 مساءً، وذلك على الرابط التالي هنا

جدير بالذكر أن العالم يقوم بإحياء اليوم الدولي لمحو الأمية سنوياً منذ عام 1967م لتذكير الجمهور بأهمية محو الأمية باعتباره مسألة من مسائل الكرامة وحقوق الإنسان، وكذلك النهوض بخطة محو الأمية والمضي قدماً نحو مجتمعات أكثر استدامة وأكثر إلماماً بمهارات القراءة والكتابة.