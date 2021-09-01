مشروع قومي.. مساعد وزير الداخلية الأسبق يعدد مزايا الملصق الإلكتروني

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن وزارة الداخلية قامت بزيادة عدد ساعات العمل داخل إدارات المرور لمساعدة المواطنين في الحصول على الملصق الإلكتروني، كما أنها أتاحت الحصول عليه عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة وإدارة المرور.



وأضاف "قريطم" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، “يمكن للمواطنين الحصول على الملصق الإلكتروني من وحدات المرور المتواجدة في كافة المحافظات، التي أصبحت تتيح خدمة تجديد الرخص".



وأوضح أن الملصق الإلكتروني يعد بمثابة مشروع قومي، مشددا على أنه لا تنتج أي إشارات سوى أمام القارئ الخاص بها.



وأشار إلى أن الملصق الإلكتروني يساعد في حدوث تحليل كامل لكافة المركبات في أي وقت، مما يساهم في تقليل المشاكل المرورية على الفور.





وتستعد وزارة الداخلية لتطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين لتعليماتها بشأن تركيب الملصق الإلكترونى على السيارات بدءا من يوم 18 سبتمبر ، حيث أنه من المقرر أن يتم توقيع عقوبات على المخالفين طبقا لـ قانون المرور الجديد تتضمن الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه.

وطالبت وزارة الداخلية مالكى المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لـ تركيب الملصق الإلكترونى.

وقالت وزارة الداخلية في بيان عاجل أنه سيتم البدء فى إتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها يبدأ إعتباراً من 18/9/2021 .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكية لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية .

