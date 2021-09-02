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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البطل أحمد الجندي:شرف لي إمضاء الرئيس على تي شيرت مشاركتي بأولمبياد طوكيو

البطل الأولمبي أحمد
البطل الأولمبي أحمد الجندي

عبر البطل الأولمبي أحمد الجندي، الحاصل على الميدالية الفضية في لعبة الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو 2020، عن عميق تقديره وفرحته بالتكريم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا  أن هذا التكريم جعله يشعر بالفخر والفرحة الكبيرة.
 

وتابع البطل الأولمبي أحمد الجندي، خلال لقائه ببرنامج" معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة " سي بي سي ،"أنه شرف لي إمضاء الرئيس عبد الفتاح السيسي علي هذا الـ تي شيرت الذي لعبت به في البطولة ، وخطوة ترددت فيها بعض الشيء، متابعا أن الرئيس السيسي رحب كثيرا الأمر الذي جعلني سعيدا بشكل واضح".
 

وأكمل الجندي، الحاصل على الميدالية الفضية في لعبة الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو 2020، أن الرئيس السيسي كتب "بسم الله الرحمن الرحيم، ومبروك يا أحمد، والإمضاء"، متابعا: "كتبت على الـ تي شيرت كلمتين حب في الرئيس :"فخامة الرئيس الداعم لنا ومضيت باسمي".

 

وتابع الجندي، “الشكر للنجم محمد حماقي عن تقديمه للجمهور في حفلة له في الساحل الشمالي، واحتفال الجماهير له بشكل كبير و أنها كانت مفاجأة جميلة جداً بالنسبة له ".

 

وفي خلال الفيديو "حرص المطرب محمد حماقي في حفله المقام بالعلمين، تقديم البطل أحمد الجندي الفائز بفضية الخماسي الحديث في الالومبياد وقال له "فخورين بيك وفي فرنسا عايزين الميدالية دهب." 

أحمد الجندي الميدالية الفضية عبد الفتاح السيسي إمضاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أولمبياد طوكيو 2020 محمد حماقي

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