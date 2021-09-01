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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي|الأحمر يتأهل للنهائي .. تعليق مثير من حسام حسن المنضم حديثا

شعار الاهلي
شعار الاهلي

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

الأهلي يتأهل لنهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقي ليد الرجال
تأهل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في مدينة مكناس المغربية، بعد أن تغلب على نظيره فريق إنتر كلوب الأنجولي، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم الأربعاء في نصف نهائي البطولة.

 

حسام حسن: انضمامي للأهلي تأخر 15عامًا.. وأحلم باللعب في كأس العالم للأندية
عبر حسام حسن، المنضم للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد، مؤكدا أنه رفض العديد من العروض؛ من أجل تحقيق حلم حياته والانضمام لنادي القرن، وكتابة تاريخ كبير لنفسه بعد انتظار 15 عاما.

 

خبير لوائح: الأهلي لن يلجأ للكاس وحكم لاعبي الزمالك الموقوفين لن ينفذ
كشف محمد بيومي خبير اللوائح والقوانين الرياضية عن مصير شكوى النادى الأهلي بشأن مشاركة لاعبي الزمالك الموقوفين فى مباريات الفارس الابيض بالمسابقة المحلية.

 

رسميا .. إقامة السوبر الإفريقي لليد بين الأهلي والزمالك بدون جماهير
عُقد بمقر الاتحاد المصري لكرة اليد، اجتماع تنسيقي بشأن مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الزمالك والأهلي، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الجمعة الموافق 10 سبتمبر الجاري، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور مدحت البلتاجي نائب أول رئيس الاتحاد الإفريقي.
 

رجال يد الأهلي في مواجهة إنتر كلوب الأنجولي بنصف نهائي الكؤوس الأفريقية
يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، نظيره الأنجولي إنتر كلوب مساء اليوم، الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة في إطار منافسات الدور نصف نهائي  كأس الكؤوس الأفريقية.

الأهلى مدينة مكناس حسام حسن محمد بيومي السوبر الإفريقي

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