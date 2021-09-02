هاني حتحوت: على جماهير مصر أن تقلق من المنتخب لهذا السبب.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن منتخب مصر حقق فوزًا مهمًا على أنجولا، بهدف دون مقابل، رغم الأداء الضعيف الذي ظهر به طوال المباراة.

وأضاف حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المنتخب ظهر بأداء ضعيف أمام أنجولا، إلا أنه استطاع تحقيق فوز مهم نتيجة ضغط المباريات، وعدم ظهور اللاعبين بالأداء الطبيعي لهم.

وتابع أن الشوط الأول كانت المنتخب الأنجولي الأخطر على الإطلاق، مضيفًا «الشوط الأول كان أسوأ الأشواط التي رأيتها لمنتخب مصر في عهد حسام البدري، والمباراة لم تتاح فرص عديدة للمنتخب لذلك ظهر بدون خطورة حقيقية».

واختتم تصريحاته «افرحوا بفوز منتخب مصر، لكن اقلقوا بسبب الأداء الضعيف، وننتظر الأفضل في المباريات المقبلة».