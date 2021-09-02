بالدولار الأمريكي .. تعرف على سعر فستان درة في إيطاليا

حرصت الفنانة درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا لها خلال جضورها إحدى المناسبات في إيطاليا.

لافتت درة الأنظار في إيطاليا بإطلالة ساحرة و أنيقة كعادتها، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام مكشوفة، وأتسم الجزء العلوي من التصميم باللون الأبيض بينما الجزء السفلي باللون الأسود وهو ما زاد من أناقتها.

تفاصيل فستان درة

حمل فستان درة في إيطاليا توقيع دار الأزياء العالميةBambah، وقد بلغ سعر الفستان 1890دولار أمريكي.

أنتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع كلاتش صغير باللون الأبيض مما منحها إطلالة و لوك جذاب للغاية، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها و جمهورها على مواقع التواصل الأجتماعي.

تزينت درة بمجموعة من المجوهرات الخلابة، كما أعتمدت على تسريحة شعر بسيطة للغاية ما كشف عن وجهها و ملامحها، فيما أختارت مكياجا جذابا و هادئا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.



يذكر أن درة تصور هذه الأيام مشاهدها في فيلم "الكاهن"، من ﺇﺧﺮاﺝ عثمان أبو لبن، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد ناير، ويشاركها العمل كل من النجم إياد نصار والنجم الكبير حسين فهمى وفتحى عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هانى سلامة، العمل من إخراج عثمان أبو لبن، تأليف محمد ناير وينتمى إلى فئة أفلام الرعب فى إطار أكشن.



وشاركت درة في بطولة مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشاركها في بطولته هاني سلامة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.



ونفت النجمة التونسية درة الأخبار التي تم تداولها حول حملها من زوجها هاني سعد، مشيرة إلى أنه أمر خاص جدا ولا يحق لأحد التكهن به أو التدخل فيه.