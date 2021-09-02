عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يكشف موقفه من الاعتراف بحركة طالبان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال جونار ويجاند مدير شؤون آسيا والمحيط الهادي في المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى التعامل مع طالبان لكنه لن يتسرع بالاعتراف رسميا بالحركة باعتبارها الحاكم الجديد في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية.

وأضاف ويجاند، لأعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل، أن العلاقات الرسمية مع حركة طالبان في أفغانستان "لن تتحقق إلا إذا استوفت الحركة شروطا محددة، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان ووصول موظفي الإغاثة دون قيود".

وتابع: "ليس هناك شك لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي سياق مجموعة السبع: نحتاج إلى التعامل والتواصل مع طالبان.. نحتاج للتأثير على طالبان نحتاج إلى استغلال النفوذ الذي نتمتع به، لكننا لن نتسرع بالاعتراف بهذا التشكيل الجديد ولا بإقامة علاقات رسمية".

وأشار إلى أنه "لم يتضح بعد ما إذا كانت طالبان ستكون قادرة على الحكم بشكل فعال، لكن بالنسبة للاتحاد الأوروبي فإن الشرط الرئيسي للعلاقات الرسمية سيكون تشكيل حكومة انتقالية شاملة في أفغانستان تمثل الجميع".

ورغم مرور أسبوعين على سيطرتها على العاصمة كابول لم تعلن طالبان بعد عن تشكيل حكومة في أفغانستان أو تكشف عن الكيفية التي تعتزم الحكم بها.

هل سيقاتل الجيش الأمريكي جنبا إلى جنب مع طالبان ضد داعش؟.. البنتاجون يجيب

طالبان على الشاشات في نشرة أخبار تحت تهديد السلاح

وقال ويجاند إن الشروط الأخرى للاعتراف بحركة طالبان هي "السماح بحرية خروج الأفغان الراغبين في مغادرة أفغانستان والإحجام عن الانتقام ممن عملوا مع القوى الأجنبية أو الحكومة السابقة، والحيلولة دون أن تصبح أفغانستان ملاذا للمتشددين".

ولفت إلى أن المفوضية الأوروبية تهدف إلى تأمين تمويل قيمته 300 مليون يورو هذا العام والعام المقبل لتمهيد الطريق لإعادة توطين أعداد كبيرة من الأفغان.

وسيطرت حركة طالبان، على العاصمة الأفغانية كابول منتصف الشهر الماضي، وأعلنت عفوا عن جميع الأفغان الذين عملوا مع القوات الأجنبية أثناء الحرب التي استمرت 20 عاما، لكن ما زالت حشود من السكان الخائفين من الانتقام تتدفق على الحدود في محاولة للفرار من البلاد.

وخلال الأيام الـ15 التي تلت سيطرة طالبان على كابول، شهد محيط المطار تجمع حشود كبيرة في محاولة للصعود على متن رحلات الإجلاء التي نظمتها الدول الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة.

الاتحاد الأوروبي أفغانستان طالبان حركة طالبان كابول

موضوعات متعلقة

هل سيقاتل الجيش الأمريكي جنبا إلى جنب مع طالبان ضد داعش؟.. البنتاجون يجيب

إبراهيم عيسى: الإخوان والسلفيون احتفلوا بحركة طالبان كأنه انتصار للإسلام

طالبان: خبراء من تركيا وقطر وصلوا إلي مطار كابول

ترشيحاتنا

دراسة بريطانية تحذر من تداعيات جديدة لجائحة كورونا .. تفاصيل

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

سوباروا تكشف عن سولتيرا موديل 2023.. كهربائية بالكامل | صور

حقيقة الدعاء بطول العمر حرام شرعا .. الإفتاء توضح

عبد العال : العناية الإلهية منحت الزمالك لقب الدوري.. و عبد الله السعيد لا يصلح

الاتحاد الأوروبي يكشف موقفه من الاعتراف بحركة طالبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص.. رمضان صبحي يتوجه إلى المستشفى بعد مباراة مصر وأنجولا

وفاة الفنان ماهر سليم بعد صراع مع المرض

الإصابات ترتفع وخطيرة| تاج الدين: دخلنا الموجة الرابعة رسميًا من كورونا

الرقابة على المصنفات الفنية تحرر محضر آداب ضد حسن شاكوش 

سبب خروج عمر جابر من قائمة مصر أمام أنجولا في تصفيات المونديال

خاص.. ليفربول يكشف: هل يلعب محمد صلاح مع مصر أمام الجابون؟

أخبار الأهلي|الأحمر يتأهل للنهائي .. تعليق مثير من حسام حسن المنضم حديثا

سقوط دجال ينصب على المواطنين عبر فيسبوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

اختبارات ورخصة للإنجاب.. رسائل سمية الخشاب المثيرة للجدل "فيديوجراف"

الزمالك وجالطة سراي وجها لوجه.. حسين لبيب يحسم الجدل بشأن مصطفى محمد

أمازون وصل مصر .. وداعا سوق دوت كوم "فيديوجراف"

خناقة شوارع.. ألفاظ بذيئة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ