طارق السعيد: هوية منتخب مصر ضعيفة.. وهناك لاعبون مستواهم محلي فقط .. فيديو

قال طارق السعيد، مدرب منتخب مصر السابق، إن المنتخب الوطني، ظهر بأداء سيء للغاية أمام أنجولا، رغم أهمية الفوز في بداية مشواره بتصفيات كأس العالم 2022.

وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي على قناة «صدى البلد»، أن الجهاز الفني للمنتخب عليه تصحيح الأوضاع في ظل علامة الاستفهام على الأداء الذي قدمه اللاعبين طوال المباراة، وهو ما يقلق قبل المباريات المقبلة، في ظل صعوبة المنافسة.

وتابع أن المنتخب الوطني، لم يظهر أي خطورة على المنافس رغم استضافته للمباراة، وظهر بهوية ضعيفة خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن هناك علامات استفهام على اللاعبين الذين بعضهم يعد محليًا وليس دوليًا.

واختتم تصريحاته «حسين الشحات وأحمد سيد زيزو، مؤثرين على المستوى المحلي، لكن مع المنتخب كان مستواهما ضعيف للغاية، فضلًا عن سوء مستوى عمرو السولية ومحمود الونش، بالإضافة إلى باهر المحمدي، وعدم تسجيل محمد شريف رغم كونه هدافًا لمسابقة الدوري».



