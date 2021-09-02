علاء نبيل: لست متفائلا.. أداء منتخب مصر سيئ للغاية منذ تولي البدري..فيديو

قال علاء نبيل، مدرب منتخب مصر السابق، إن جمهور الكرة المصرية، لم يخرج سعيدًا بمباراة يخوضها المنتخب الوطني، منذ عامين ماضيين، موضحًا أن المنتخب فقد الثقة عند الجمهور.

وأضاف نبيل، خلال لقاء بالإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه منذ تعيين حسام البدري، مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، ولم يشهد أي تطور على الإطلاق في الأداء.

واستكمل تصريحاته، أن ركلة الجزاء التي حصل عليها منتخب مصر أمام أنجولا، غير مستحقة، مضيفًا «مش متفائل بالمنتخب في الفترة المقبلة في ظل الأداء الذي يظهر به في مبارياته».

واختتم علاء نبيل «المستوى الذي يقدمه المنتخب الوطني لا يؤهله للصعود إلى كأس العالم 2022، واختيارات حسام البدري لتشكيل منتخب مصر ليست جيدة».