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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق الشناوي يكشف سبب اعتراض نجيب محفوظ على أغنية “من سحر عيونك ياه”

الأديب الراحل نجيب
الأديب الراحل نجيب محفوظ

كشف النقاد الفني طارق الشناوي، عن سبب اعتراض الراحل نجيب المحفوظ على أغنية "من سحر عيونك ياه"، قائلا:" نجيب محفوظ وقتها اعترض على تكرار كلمة ياه".
 

وتابع “الشناوي” خلال حواره ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى المصرية: تم اختصار كلمات الاغنية بالفعل وتم تسجيلها بعد التعديل، مسترسلا: بالرغم من اختصار الكلمة إلا أن الشحرورة صباح قامت بـ إدائها بالطريقتها الخاصة.

وأشار الناقد طارق الشناوى،  إلى أن سر نجاح أعمال الاديب العالمى نجيب محفوظ واستمراريتها حتى الآن، وذلك فى ذكرى رحيله الـ "15.

 

وفي ياق متصل قال طارق الشناوى فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن نجيب محفوظ أفاد السينما من خلال أعماله الفنية التى عبرت عن الحارة الشعبية فى معظمها، وبالرغم من تدخل بعض صناع الأفلام فى محاولة منهم لمجاراة الرواية الأدبية للأديب العالمى إلا إنهم لم يستطيعوا تحقيق ذلك.

 

وأضاف طارق الشناوى، أن هناك كثير من الأعمال الفنية التى قدمت على الشاشة سواء فى السينما أو التيلفزيون أو المسرح والتى استعانت بروايات مختلفة للأديب نجيب محفوظ ولكن تظل روايات مثل اللص والكلب والثلاثية من أبرز هذه الأعمال. 

 

طارق الشناوى نجيب المحفوظ الشحرورة اخبار التوك شو الاديب نجيب محفوظ

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