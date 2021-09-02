خالد جلال ينعى الفنان الكبير ماهر سليم

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الفنان الكبير "ماهر سليم" الذى رحل عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس .

وقال جلال، إن الفنان ماهر سليم كان مثالا للفنان المخلص فى عمله والعاشق لفنه، وأعطى الكثير من وقته وجهده خلال عمله بوزارة الثقافة فى كافة المناصب التى تولى قيادتها، رحم الله الفنان الكبير ماهر سليم، وألهم أهله ومحبينه الصبر والسلوان

حصل الفنان ماهر على أحمد سليم على بكالوريوس فنون مسرحية قسم التمثيل والإخراج، ودبلوم الدراسات العليا بالأكاديمية المصرية فنون مسرحية في الإخراج، وشارك فى حوالى ٢٠ مسرحية منها " زنزانة المجانين، المغنية الصلعاء، القاهرة 80"، وشغل العديد من المناصب الإدارية منها مدير عام مسرح الطليعة 2012، رئيس البيت الفني للمسرح 2013، مستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافي 2014، مدير المهرجان القومي للمسرح بالقاهرة مارس 2013، وعضو بالجنة العليا للمهرجانات الدولية والمحلية بالمجلس الأعلى للثقافة.

