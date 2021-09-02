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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق لـ كرستيانو رونالدو عقب صدارة قائمة الهدافين الدوليين

رونالدو
رونالدو

أول تعليق لكرستيانو رونالدو عقب 

أعرب النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو عن سعادته البالغة بالانفراد بالرقم القياسي، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية في العالم، بعدما قاد منتخب بلاده لفوز قاتل 2 / 1 على ضيفه منتخب أيرلندا أمس الأربعاء في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الأولى بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر العام المقبل.

وانفرد رونالدو بصدارة قائمة الهدافين الدوليين، بعدما أحرز هدفين خلال المباراة، ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 111 هدفا، ويفض شراكته مع النجم الإيراني المعتزل علي دائي، الذي أحرز 109 أهداف خلال مشواره الدولي.

وعلى ملعب (ألغارفي) بمدينة فارو البرتغالية، أهدر رونالدو ركلة جزاء للبرتغال في الدقيقة 15، ليأتي العقاب من المنتخب الأيرلندي، بعدما افتتح التسجيل عبر جون إجان في الدقيقة 45.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بفوز أيرلندا، فاجأ رونالدو الجميع، بتسجيله هدفين لمنتخب البرتغال في الدقيقتين 89، والسادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وانفرد منتخب البرتغال بصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب صربيا، الذي خاض 3 لقاءات فقط، فيما احتلت لوكسمبورج المركز الثالث بست نقاط، وبقي منتخبا أيرلندا وأذربيجان بلا رصيد من النقاط.

وقال رونالدو عقب المباراة لمحطة (آر تي إي) التليفزيونية الأيرلندية "أنا سعيد للغاية ، ليس فقط لأنني حطمت الرقم القياسي، ولكن في اللحظة الخاصة التي مررنا بها."

أضاف رونالدو "تسجيل هدفين في نهاية المباراة ييبدو صعبا للغاية، يجب أن أقدر ما فعله الفريق، كنا نثق بقدراتنا حتى النهاية. أنا سعيد للغاية".

وتحدث رونالدو عن ركلة الجزاء التي أهدرها، حيث قال "إنها جزء من اللعبة وجزء من العمل. أحيانا تسجل وأحيانا ترتكب خطأ".

وخاض رونالدو ، الذي أتم عملية انتقاله من يوفنتوس الإيطالي إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي أمس الثلاثاء، لقاءه الدولي رقم 180، فيما أحرز دائي 109 أهداف في 149 مباراة بين عامي 1993 و 2006.

وتساوى رونالدو في رصيده التهديفي مع دائي، خلال مشاركته مع منتخب البرتغال ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) هذا الصيف، بفضل ثنائية في مرمى منتخب فرنسا بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية، لكنه عجز عن هز الشباك في المباراة التالية التي خسرها منتخب بلاده صفر / 1 أمام بلجيكا في دور الـ16 للبطولة.

وخلال مشاركته في اليورو، بات رونالدو الهداف التاريخي للبطولة برصيد 11 هدفا، كما تقاسم صدارة هدافي النسخة الأخيرة للمسابقة، مع التشيكي باتريك ستشيك برصيد 5 أهداف لكل منهما.

يذكر أن رونالدو هو أيضا الهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 134 هدفا.

النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو ايرلندا كأس العالم فى قطر علي دائي البرتغال

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