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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل بطولة السفير الرابعة عشر للتايكوندو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ينظم المركز الثقافي الكوري بالتعاون مع الاتحاد المصري للتايكوندو بطولة كأس السفير الكوري الرابعة عشر للتايكوندو- عروض البومزات.

وتهدف البطولة التي سيتم تنظيمها اونلاين بسبب فيروس كورونا إلي تعزيز رياضة التايكوندو وتحفيز كافة لاعبي التايكوندو في مصر. 

ومن المقرر أن يتأهل الفائزين في بطولة السفير للمشاركة في النهائيات المقررة أونلاين في كوريا الجنوبية.

ويدعو المركز كافة لاعبي التايكوندو لتقديم طلبات المشاركة في البطولة وفق الشروط الواردة في الاستمارات المتاحة على الموقع الإلكتروني للمركز وموقع اتحاد التايكوندو وذلك حتى 7 سبتمبر الجاري

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المركز الثقافي الكوري الاتحاد المصري للتايكوندو كأس السفير الكوري الرابعة عشر للتايكوندو عروض البومزات ب فيروس كورونا التايكوندو لاعبي التايكوندو في مصر

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