باريس تخفض سرعة السيارات داخل الشوارع الرئيسية إلى 30 كم/ س

أعلن عمدة مدينة باريس بفرنسا آن هيدالغو ، عن عن خفض وتحديد سرعة السيارات والمركبات القصوى المسموحة في معظم شوارع المدينة ، والتى كانت تصل الى 50 كم فى الساعة ، ولكن اصبحت تصل الى 30 كم فى الساعة .

واوضح عمدة باريس آن هيدالغو ان قرار خفض سرعة المركبات تم تطبيقه من يوم الاثنين الموافق 30 من أغسطس .

وتابع عمدة باريس آن هيدالغو ، ان المبادرة التى اطلقها ، جاءت لتعزيز السلامة وتسهيل حركة المرور وتقليل التلوث رغم أن البعض يرى أن السيارات تكون أكثر تلويثا عند السرعة المنخفضة.

ووفقا لتقرير قناة "بي أف أم تي في" أن كل من سيخالف السرعة سيعاقب بغرامة مالية قدرها 130 يورو وسحب نقطتين من رخصته.

واكد تقرير قناة "بي أف أم تي في" ان قرار التغير في السرعة يستثني بعض الشوارع الرئيسية مثل شوارع دي ماريشو، بوا دو بولوني، فانسان، شارع الشانزليزيه وشارع فوش.

أما في ما يتعلق بالطريق المحيط بباريس، سيظل الحد الأقصى للسرعة 70 كم/ سا ولكن هذا قد لا يدوم طويلا وربما سيقع تخفيض السرعة فيه خلال الفترة القادم كحال مدينة باريس .

وأفاد تقرير قناة "بي أف أم تي في" بأن تحديد السرعة سيقلل مخاطر الحوادث بنسبة 40٪ كما سيقلل الضوضاء في المدينة ، التى تعتبر من ازحم مدن العالم ، فى ضمها للسيارات بالاضافة الى كونها واحدة من اكثر المدن ضوضاء .