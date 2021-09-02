ملكة بدرجة فنانة.. ملكة الدنمارك تشارك في تصميم مواقع فيلم جديد لنتفليكس

أعلنت ملكة الدنمارك، مارجريت الثانية، عن تعيينها مصممة لمواقع التصوير لفيلم جديد على شبكة «نتفليكس» مقتبس من رواية لكارين بليكسن.



وبحسب ما نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، الفيلم خيالي رومانسي تدور أحداثه في مملكة بابنهاوزن الخيالية، ويطلق عيله اسم «إهرنجراد». وسيتولى إخراج الفيلم بيل أوغست، المخرج الدنماركي المخضرم.



ومارجريت، التي صعدت إلى العرش الدنماركي في عام 1972 وهي القائد الأعلى لقوات الدفاع في البلاد، لديها أيضاً مهنة طويلة كفنانة، بما في ذلك إنشاء الرسوم التوضيحية للنسخة الدنماركية من فيلم «لورد أوف ذا رينجز»، وإقامتها للمعارض في صالات عدة، بما في ذلك متحف آركين للفن الحديث في إيشوج بالقرب من كوبنهاغن.



وقالت مارجريت في بيان: «لطالما سحرتني قصص كارين بليكسن بحكاياتها الجمالية وخيالها وعوالمها... وسعيدة جداً لكوني جزءاً من هذا المشروع. لقد حاولت تفسير عالم بليكسن الرائع من خلال إنشاء الديكور والأزياء وأتطلع إلى رؤية قصة إهرنجارد تنبض بالحياة في هذا الفيلم».



بدوره، قال أوغست: «ابتكرت الملكة أروع التصاميم لهذا المشروع، وستكون السمة الغالبة للتعبير السينوغرافي العام للفيلم. نقطة انطلاقنا في الفيلم رائعة؛ نرغب في استخدام الفكاهة والأناقة لخلق عالم بصري خرافي رائع ومستقل».

ومن المقرر إطلاق فيلم «إهرنجراد» في عام 2023.