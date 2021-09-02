مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم اليوم

تقام اليوم الخميس 2-9-2021، عدد من المواجهات في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، أهمها لقاء منتخب السويد وإسبانيا.
مواعيد تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم اليوم
جورجيا × كوسوفو – السادسة مساء
السويد× اسبانيا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports 2 HD Premium
إيطاليا× بلغاريا– التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports 1 HD Premium
اندرو × سان مارينو – التاسعة إلا ربع مساء
المجر× انجلترا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports 3 HD Premium
بولندا× ألبانيا – التاسعة إلا ربع مساء
ايسلندا × رومانيا – التاسعة إلا ربع مساء
مقدونيا× أرمينيا – التاسعة إلا ربع مساء
ليتوانيا × أيرلندا الشمالية – التاسعة إلا ربع مساء
التشيك × بيلا روسيا – التاسعة إلا ربع مساء
ليشنيشتاين × ألمانيا – التاسعة إلا ربع مساء