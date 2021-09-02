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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم اليوم

إيطاليا
إيطاليا

تقام اليوم الخميس 2-9-2021، عدد من المواجهات في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، أهمها لقاء منتخب السويد وإسبانيا.

مواعيد تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم اليوم

 

جورجيا × كوسوفو – السادسة مساء

السويد× اسبانيا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports 2 HD Premium

إيطاليا× بلغاريا– التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports 1 HD Premium

اندرو  × سان مارينو – التاسعة إلا ربع مساء

المجر× انجلترا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports 3 HD Premium

بولندا× ألبانيا – التاسعة إلا ربع مساء

ايسلندا × رومانيا – التاسعة إلا ربع مساء

مقدونيا× أرمينيا – التاسعة إلا ربع مساء 

ليتوانيا  × أيرلندا الشمالية  – التاسعة إلا ربع مساء

التشيك × بيلا روسيا  – التاسعة إلا ربع مساء

ليشنيشتاين × ألمانيا – التاسعة إلا ربع مساء

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم منتخب السويد وإسبانيا كأس العالم السويد اسبانيا إيطاليا بلغاريا

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