مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم اليوم

تقام اليوم الخميس 2-9-2021، عدد من المواجهات في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، أهمها لقاء منتخب السويد وإسبانيا.

مواعيد تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم اليوم

جورجيا × كوسوفو – السادسة مساء

السويد× اسبانيا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports 2 HD Premium

إيطاليا× بلغاريا– التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports 1 HD Premium

اندرو × سان مارينو – التاسعة إلا ربع مساء

المجر× انجلترا – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports 3 HD Premium

بولندا× ألبانيا – التاسعة إلا ربع مساء

ايسلندا × رومانيا – التاسعة إلا ربع مساء

مقدونيا× أرمينيا – التاسعة إلا ربع مساء

ليتوانيا × أيرلندا الشمالية – التاسعة إلا ربع مساء

التشيك × بيلا روسيا – التاسعة إلا ربع مساء

ليشنيشتاين × ألمانيا – التاسعة إلا ربع مساء