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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لن يسافر إلى الجابون.. مدى خطورة إصابة رمضان صبحي.. تقارير

رمضان صبحي
رمضان صبحي

كشفت التقارير الأولية الطبية عن حجم إصابة رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال مباراة الفراعنة أمام أنجولا، في الجولة الأولى لمجموعات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. .

وسقط رمضان صبحي في تدخل مع لاعب أنجولا، وقام طبيب المنتخب بإجراء الإسعافات الأولية وأكمل اللاعب المباراة.

وقال مصدر مسئول داخل الجهاز الفني للمنتخب، إن طبيب الفراعنة قام بتثبيت إصبع رمضان صبحي الصغير، بعدما تعرض لشرخ.

ومن المقرر أن تطير بعثة منتخب مصر يوم الجمعة للجابون، من أجل خوض المباراة الثانية بالمجموعة يوم الأحد 5 سبتمبر.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد سفر بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى الجابون بطائرة خاصة .

ويلتقي منتخب مصر لكرة القدم امام نظيره الجابون يوم الأحد 5 سبتمبر الجاري فى إطار مباريات الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وجاء قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بسفر البعثة على متن طائرة خاصة خوفا من الإرهاق ، وكذلك كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا المستجد  كوفيد 19

رمضان صبحي منتخب مصر مباراة الفراعنة امام أنجولا كأس العالم 2022 أحمد مجاهد

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