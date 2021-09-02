يوسف السيد يودع منافسات السباحة فى بارالمبية طوكيو 2020

ودع يوسف السيد بارالمبية طوكيو 2020 من منافسات السباحة سباق 50 متر حرة رجال S3 – تصفيات

وحل يوسف السيد في المركز الثامن "الأخير" في التصفية الثانية بزمن وقدره 1:03.46 دقيقة.

ولم ينجح يوسف السيد في التأهل لنهائي المسابقة بعدما احتل المركز الـ15 في الترتيب العام.

يتأهل للنهائي أصحاب أفضل 8 أرقام في التصفيات.

وودعت أية توفيق في منافسات السباحة سباق 400 متر حرة فردي سيدات S6– تصفيات.

وحققت أية توفيق المركز السادس "قبل الأخير" في ترتيب التصفية الأولى بزمن وقدره 6:06.56 دقيقة.

ولم تنجح أية توفيق في حجز مقعداً لها في النهائي، بعدما احتلت المركز الـ12 "قبل الأخير" في الترتيب العام.

يتأهل للنهائي أصحاب أفضل 8 أرقام في التصفيات.