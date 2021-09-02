حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 291 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. وفاة الفنان ماهر سليم بعد صراع مع المرض

نشر صدى البلد عددا من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضسة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 543 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 239886 حتى اليوم.

واعلن الفنان منير مكرم عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلا :" البقاء لله .. اخى وحبيبى واستاذى ماهر سليم".

لماذا تتشاءم الدول الآسيوية من رقم 4.. السفير الكورى يجيب.. فيديو

حل هونج جين ووك، السفير الكورى لدى مصر، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي ".



شتمه على المسرح وصالحه بـ لايف في العربية..شاكوش ينهي خلافه مع البحراوي

كشف كل من مطربي المهرجانات حسن شاكوش ورضا البحراوى عن انتهاء أزمتهما.



العراق .. تحذير من نقص خطير في الكهرباء بعد خفض إيران إمدادات الغاز

قالت وزارة الكهرباء العراقية أمس الأربعاء، إن إمدادات الغاز الإيرانية إلى المنطقتين الوسطى والجنوبية، انخ فضت من 49 مليون متر مكعب يوميا إلى ثمانية ملايين، مما يهدد بـ"نقص خطير" في الكهرباء.



تقرير.. رسائل مؤثرة وأرقام جبارة.. كيف احتفل رونالدو برقمه القياسي

واصل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزى الجديد، كتابة التاريخ العالمى كعادته، وتحطيم الأرقام القياسية،على مستوى المنتخبات.

الموت يفجع أيمن أشرف عقب مباراة مصر وأنجولا

أعلن اللاعب أيمن أشرف، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن وفاه جده، عقب انتهاء مباراة مصر وانجولا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

https://www.elbalad.news/4948953

هاجم إبراهيم عبد الله عضو اللجنة المؤقتة السابقة لنادي الزمالك مصطفى محمد مهاجم الفريق و المعار إلى جالاتسراي التركي ،قائلا ناكر لفضل النادي ولا يفكر إلا في مصلحته الشخصية فقط .

نعت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان ماهر سليم عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك .

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن منتخب مصر حقق فوزًا مهمًا على أنجولا، بهدف دون مقابل، رغم الأداء الضعيف الذي ظهر به طوال المباراة.