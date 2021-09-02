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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. الإغوانا الوردية في جزر غالاباغوس مهددة بالانقراض الوشيك

الإغوانا الوردية
الإغوانا الوردية

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان “الإغوانا الوردية في جزر غالاباغوس مهددة بالانقراض الوشيك”.

ووفقا للتقرير، تم إعلان زواحف الإغوانا الوردية النادرة التي تعيش في جزر غالاباغوس في الإكوادور بداية الأسبوع على أنها من الأنواع المهددة بالانقراض بشكل خطير من قبل المنظمات البيئية، بعد أن قدرت بعثة استكشافية في أوائل أغسطس، أن 211 حيوانا من هذه الزواحف فقط لا تزال تعيش في بركان وولف.

تم تكليف البعثة العلمية التابعة لحديقة غالاباغوس الوطنية وحماية الجزيرة، بتحديد تعداد هذا الحيوان. ولم يتمكن العلماء من الوصول إلا لـ 50 منها ولم يعثروا على صغار حديثي الولادة. 

وفي العام 2017، أحصى العلماء حوالي 300 حيوان فقط.

زواحف الإغوانا الإغوانا الوردية النادرة جزر غالاباغوس الاكوادور الأنواع المهددة بالانقراض غالاباغوس الوطنية

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