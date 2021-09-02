أزمة فى الاجتماع الفني لمباراة المغرب والسودان .. تفاصيل

شهد فندق داوليز في العاصمة المغربية الرباط أزمة لدى انعقاد الاجتماع الفني لمباراة المغرب والسودان، في الجولة الاولى من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وتم الاتفاق على كافة الاجراءات التنظيمية والفنية والطبية، الخاصة بالمواجهة التي تقام في الثامنة من مساء اليوم الخميس، وتم التأكيد على ارتداء المنتخب المغربي للزي الاحمر والأخضر، والسودان بالابيض الكامل .

في مستهل الاجتماع الذي انعقد بفندق الاقامة للطاقم الرسمي المكلف بادارة المباراة غاب الحكام.

وبدات الأزمة عندما رفض رئيس بعثة المنتخب السوداني الدكتور حسن برقو ذلك، وطالب بوجود تمثيل لهم، لأنهم تقدموا باعتراض، ولابد من ان يستمعوا إلى حديثه المهم داخل الاجتماع.

مراقب المباراة الموريتاني ديارا ماسا قام باستدعاء الحكم الرابع سي عيسى، وقدم برقو سرد بالتواريخ لظلم واعتداء طاقم التحكيم السنغالي على منتخب السودان وماتبعه من شكاوى.

وقال برقو ان هناك أشياء تثير المخاوف والقلق بمثل هذه التعيينات، في ظل وجود شكاوى سابقة تجعل الحكم هو الخصم في ذات الملعب، وقال انهم سبق وان اعترضوا على تعيين طاقم تحكيم غاني لأنه موطنه صاحب مصلحة في مباراة ساوتومي.

وتساءل برقو لماذا يتعرض منتخب السودان لهذه الأشياء، وطالب بتدوين اعتراضهم الرسمي على تعيين طاقم التحكيم السنغالي، لاسيما الحكم المساعد الحاج سامبا.

وقال ان صقور الجديان تأهلوا إلى النهائيات الافريقية بعد توافر الفير بلي، وابان انهم يحترمون المنتخب المغرب الذي حملهم على كفوف الراحة وتجاوزا بعض الهنات في بعد المسافة مابين الفندق وملاعب التدريبات، ومابدر من المرافق الذي طلبوا ابعاده نهائيا من التواجد مع بعثة المنتخب،

ووجه الشكر الى الشعب المغربي وعلي رأسهم جلالة الملك محمد السادس، وولي العهد مولاي الحسن، ورئيس الاتحاد فوزي لقجع، وكافة الاجهزة الامنية والرسمية، علي الترتيب الجيد والتعاون والروح الاحترافية، وتمنى التوفيق للجميع.

وتم تقديم ترحيب من الاتحاد المغربي لمنتخب السودان، وفي الختام تم التأكيد على التشديد في اتباع الاجراءات الاحترازية حفاظا على الجميع، وستقام المباراة بدون جمهور ..

مثل السودان في الاجتماع الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات ورئيس البعثة، والدكتور وائل يحي طبيب المنتخب، وخزيمة فريد المترجم، و تمثيل السفارة عبر المستشار معتصم عبدالغفار، أبوبكر الماحي المنسق الاعلامي الفاتح علي الضو مسئول المعدات ..