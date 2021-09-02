المشهد الشعري في مصر وملف خاص عن محمود نسيم في "الثقافة الجديدة"

صدر العدد الجديد من مجلة "الثقافة الجديدة"، عدد سبتمبر 2021 برئاسة تحرير الشاعر والباحث، مسعود شومان، الذي نطالع مقاله في افتتاحية العدد بعنوان "محمود نسيم "لاعب الخيال" فى حدائق الدهشة" حيث يقول: "لن أحدثكم عن أزمنة النكران، عن الغياب الذى يحاصر الراحلين كلما مروا تاركين دررهم الإبداعية، نكاشف إبداعهم حين ندرك أنهم لن يلقوا علينا السلام مرة أخرى، وأننا لم نكن نعرفهم جيدًا، لن أحدثكم عن مشقة متابعة الكتابة عن أحد رموزنا من الراحلين، وعن مساحات الصمت التى تحاصر الحروف، وعن الحزن النبيل الذى يستدعى ذكرى هنا وقصيدة هناك وموقفًا إنسانيًّا ما يزال عالقًا فى الروح، وعن محمود نسيم الفارس الذى فتح أقواسًا من الابتسام الشفيف حين واجه أحزنًا تثقل القلب وعنتًا لا يقدر على مواجهته إلا فارس عنيد، يدرك بوعى متوقد أن قدر الفرسان على قدرهم".

محمود نسيم بين فضاءات الشعر المفارق ومغامرات المسرحي العاشق

أعدت المجلة ملفا خاصا عن الراحل الشاعر والمسرحي د. محمود نسيم، وقد كتب فيه نخبة من كبار الكتاب، وفيه هذا نطالع مقال جمال القصاص "طائر الفخار" لا يكف عن التحليق، كما نقرأ "رومانتيكية القلق العاصف ومسار اكتشاف الرغبات الخفية" لمحمود حامد، وكتب جرس شكرى "المسرحى الذى راقب العالم بعين الشاعر، كما تناول فتحى محفوظ "قضايا البناء الدرامى فى شعر محمود نسيم".

وجاءت شهادة شعبان يوسف بعنوان "محمود نسيم.. الشاعر وخصوصيته بين أبناء جيله"، بينما كانت شهادة د. سامية حبيب "نسيم الذى يشبه اسمه"، ويختتم الملف بشهادة يسرى حسان "محمود نسيم.. خفيف الروح وصاحب الفضل".

حديقة الشعر

وفي باب فضاءات نطالع عشرين قصيدة من المشهد الشعري في مصر، وهي: أفرغت جيوبي/ محمد سليمان، نسيب الجمل ترتب بعض/ إبراهيم الرفاعى، قلت/ عيد صالح، ملك إيدك/ مصطفى مقلد، مواويل سبعاوية/ فتحى حمد الله، وحدك فى نهاية الممر/ نجاة على، ياخدنى لفوق بجناح/ محمد عبد القوى حسن، قل هو الشعر/ محمد عبد الوهاب السعيد، آخر الليل/ أحمد عبد التواب على، يدك فى خزانة ملابسى/ كمال أبو النور، ما عنديش حاجة مهمة/ ناصر دويدار، أم جميل/ حسام جايل، وهى بتعلم قلبى الطيران/ مديحة مندى عبد الظاهر، صاحب القيامات الصغيرة/ فرج الضوى، الموت الحر/ محمد الشهاوى، يا مشرط الجراح/ ماجد أبادير، قصائد عامية/ أشرف سعد نخلة، بره المنهج/ محمود الحبكى، كاتب الخطابات/ البهاء حسين، داء الشجرة/ محمد السيد إسماعيل.

تنويعات ثقافية وصالون الثقافة الجديدة

تنوعت أبواب القسم الأخير من المجلة لتشمل ترجمات وحوارات ومسرح وسينما وحفر باللون ورحيق كتابة وعطر الأحباب، لنطالع في الشاطئ الآخر: موت ملك السحالى وقصائد أخرى/ براون أليكس/ ترجمة: عبد السلام إبراهيم، عندي رسالة لك/ قصة: إيزابيلا موريس/ ترجمة: شرقاوي حافظ، سهرة جنائزية/ قصة: جابرييلي دانوسيو/ ترجمة: نجلاء والي، وفي باب مواجهات: نقرأ: "الكاتب والمحقق عبد العزيز جمال الدين.. الباحث عن الهامش فى متون كتب التاريخ/ حوار: مسعود شومان، كما نقرأ في باب الحفر باللون: مقال محمد كمال "خزفيات زينب سالم"، وفي دقات المسرح كتب أحمد محمد الشريف "رؤى المسرح المصرى بعد ثورة يوليو 52، ونطالع في باب قيمة وسيما مقال محمود الغيطاني الذي جاء بعنوان "الملائكة الساقطة.. سينما الاغتراب فى مدينة صاخبة"، أما في باب من فات قدميه فنقرأ حكايات ست الحسن والجمال والشاطر حسن" لمحمد عبد الله الهادى، وصالون الثقافة الجديدة بالبحر الأحمر: ما أحوجنا إلى جمع ودراسة تراث الجنوب الشرقى لمصر"، كما نقرأ في باب رحيق الكتابة فضاءات الأسرة والحياة فى أتوبيس خط 77/ فرج مجاهد عبد الوهاب، تأثيرات النص الداخلية ودينامية الحدث الموازى/ عماد القضاوى، وتختتم المجلة بباب عطر الأحباب الذي كتب فيه أحمد عنتر مصطفى "السنباطى .. موسيقار القصائد الفصيحة".

ويحتفي العدد بلوحات الفنان الكبير حلمى التونى الذي ينهل ملامح فنه من حديقة التراث المصرى، معلنًا عن روح خاصة لا تتماهى مع ما يطرحه ذلك التراث من قيم وخطوط؛ لكنه يقيم معه علاقات جدلٍ وحوارٍ دائم، يتجلى فى شخوصه الذين يخرجون من الأرض المصرية، بتفاصيلهم التى تشير إلى رائحة المكان وبساطة ناسه.

يذكر أن المجلة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ويرأس تحريرها الشاعر والباحث مسعود شومان، وسكرتير التحرير الناقد مصطفى القزاز.