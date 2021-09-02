كشري: الأهم فى مباراة أنجولا هو الثلاث نقاط..وهناك تجانس بين "الونش وحجازي"

أكد أحمد كشري، المدير الفني لفريق الانتاج الحربي، أن الأهم من أداء منتخب مصر أمام أنجولا هو الخروج بالثلاث نقاط.

وقال كشري فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع إسلام صادق، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "بالتأكيد أداء المنتخب لم يعجب أحد ولكن الأهم فى مثل هذه المباريات هو تحقيق الثلاث نقاط، والتشكيل إلى حد ما كان جيد، ولكن الناحية الهجومية لم يكن بها فاعلية على مرمى المنافس".

وأضاف: "هناك تجانس واضح للغاية بين الونش وحجازي وهذا ما ظهر به الثنائى منذ لعبهما معا فى المنتخب الأولمبي، وهناك أزمة فى الظهير الأيمن بسبب غالبية الطريقة الدفاعية على كل من أكرم توفيق وباهر المحمدي".

حقق منتخب مصر فوزا مهما على حساب أنجولا في أولى الخطوات نحو التأهل لـ كأس العالم في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

كما حقق منتخب ليبيا فوزا هاما على نظيره الجابوني بهدفين لهدف على ملعب "بنينا" ببنغازي في افتتاح تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم.

وتقدم المنتخب الجابوني في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول بهدف سجله لاعبه أندريه بيوغو بوكو.

وتعادل المنتخب الليبي في الدقيقة 28 بهدف سجله لاعبه علي سلامة.

وفي الشوط الثاني خطف سند الورفلي هدف الفوز للمنتخب الليبي برأسية متقنة في مرمى منتخب الجابون بالدقيقة 89 قبل أن يُعلن الحكم 6 دقائق كوقت بدل من الضائع.

ترتيب المجموعة السادسة :

1- ليبيا 3 نقاط.

2- مصر 3 نقاط .

3- الجابون دون نقاط .

4- أنجولا دون نقاط .