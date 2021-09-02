عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كشري: الأهم فى مباراة أنجولا هو الثلاث نقاط..وهناك تجانس بين "الونش وحجازي"

صدى البلد

أكد أحمد كشري، المدير الفني لفريق الانتاج الحربي، أن الأهم من أداء منتخب مصر أمام أنجولا هو الخروج بالثلاث نقاط.

وقال كشري فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع إسلام صادق، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "بالتأكيد أداء المنتخب لم يعجب أحد ولكن الأهم فى مثل هذه المباريات هو تحقيق الثلاث نقاط، والتشكيل إلى حد ما كان جيد، ولكن الناحية الهجومية لم يكن بها فاعلية على مرمى المنافس".

وأضاف: "هناك تجانس واضح للغاية بين الونش وحجازي وهذا ما ظهر به الثنائى منذ لعبهما معا فى المنتخب الأولمبي، وهناك أزمة فى الظهير الأيمن بسبب غالبية الطريقة الدفاعية على كل من أكرم توفيق وباهر المحمدي".

txt

مجموعتنا صعبة.. ميدو: منتخب مصر لو موصلش كأس العالم هتبقى كارثة

حقق منتخب مصر فوزا مهما على حساب أنجولا في أولى الخطوات نحو التأهل لـ كأس العالم في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

كما حقق منتخب ليبيا فوزا هاما على نظيره الجابوني بهدفين لهدف على ملعب "بنينا" ببنغازي في افتتاح تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم.

وتقدم المنتخب الجابوني في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول بهدف سجله لاعبه أندريه بيوغو بوكو.

وتعادل المنتخب الليبي في الدقيقة 28 بهدف سجله لاعبه علي سلامة.

وفي الشوط الثاني خطف سند الورفلي هدف الفوز للمنتخب الليبي برأسية متقنة في مرمى منتخب الجابون بالدقيقة 89 قبل أن يُعلن الحكم 6 دقائق كوقت بدل من الضائع.

ترتيب المجموعة السادسة :

1- ليبيا 3 نقاط.

2- مصر 3 نقاط .

3- الجابون دون نقاط .

4- أنجولا دون نقاط .

مصر منتخب مصر أحمد كشري أنجولا كأس العالم ترتيب المجموعة السادسة

ترشيحاتنا

بارالمبياد طوكيو.. أحمد الدكروري يخسر ثاني مبارياته أمام لاعب اليابان بمنافسات الريشة الطائرة

الحكومة تملك ولاتدير| نقيب الزراعيين: الحدائق مرت بفترات عصيبة وتحتاج إلي إعادة تطوير..فيديو

وفاة الفنان عمر قندوز متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا

العلماء يكتشفون مكونًا جديدًا للعدوى مسؤول عن وفيات كورونا

صداع في إسرائيل.. ماذا فعلت زيارة وزير الجيش الإسرائيلي لـ رام الله؟

بدون خسارة .. حسام البدرى يحقق رقما قياسيا مع منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

وفاة الفنان عمر قندوز متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا

الإصابات ترتفع وخطيرة| تاج الدين: دخلنا الموجة الرابعة رسميًا من كورونا

صلاة الاستخارة ودعاؤها وكيفيتها . واحذر من أدائها في 5 أوقات

10 علامات تدل على أنك مسحور .. وأقوى رقية شرعية للعلاج

أهمها غاز المتوسط| ٤ قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

مزاد سيارات جديد لجمرك مطار القاهرة والسويس وأسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها غاز المتوسط| ٤ قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

فيديو

فيديو جراف.. حسناوات أوكرانيا داخل توابيت الرعب للتذكير بالموت

اختبارات ورخصة للإنجاب.. رسائل سمية الخشاب المثيرة للجدل "فيديوجراف"

الزمالك وجالطة سراي وجها لوجه.. حسين لبيب يحسم الجدل بشأن مصطفى محمد

أمازون وصل مصر .. وداعا سوق دوت كوم "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ