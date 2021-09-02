السعودية أكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية بقيمة 177 مليون دولار 2021

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن استحواذ 10 دول على 45% من إجمالي صادرات القطاع خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2021، بقيمة 1.072 مليار دولار.

وتعد المملكة العربية السعودية أكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من ”يناير- يوليو 2021″، حيث تأتي في المركز الأول بقيمة صادرات 177 مليون دولار بالرغم من تراجعها بنسبة 9% عن نفس الفترة من 2020، يليها أمريكا بقيمة 129 مليون دولار ونسبة نمو 25%.

وارتفعت قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى ليبيا لتسجل نحو 116 مليون دولار بنمو 5%، وللسودان لنحو 113 مليون دولار بنمو 148%، وللمغرب لتبلغ 99 مليون دولار بنمو 60%، وللصين لنحو 80 مليون دولار ونسبة نمو 174%، ولسوريا لنحو 80 مليون دولار وبنسبة نمو 63%.

وتراجعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الجزائر بنسبة 6% لتبلغ 104 ملايين دولار خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2021، وإلى الأردن بنسبة 11% لتسجل 93 مليون دولار، وإلى اليمن بنسبة 10% لتبلغ 82 مليون دولار.