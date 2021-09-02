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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية أكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية بقيمة 177 مليون دولار 2021

صدى البلد

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن استحواذ 10 دول على 45% من إجمالي صادرات القطاع خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2021، بقيمة 1.072 مليار دولار.

وتعد المملكة العربية السعودية أكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من ”يناير- يوليو 2021″، حيث تأتي في المركز الأول بقيمة صادرات 177 مليون دولار بالرغم من تراجعها بنسبة 9% عن نفس الفترة من 2020، يليها أمريكا بقيمة 129 مليون دولار ونسبة نمو 25%.

وارتفعت قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى ليبيا لتسجل نحو 116 مليون دولار بنمو 5%، وللسودان لنحو 113 مليون دولار بنمو 148%، وللمغرب لتبلغ 99 مليون دولار بنمو 60%، وللصين لنحو 80 مليون دولار ونسبة نمو 174%،  ولسوريا لنحو 80 مليون دولار وبنسبة نمو 63%.

وتراجعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الجزائر بنسبة 6% لتبلغ 104 ملايين دولار خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2021، وإلى الأردن بنسبة 11% لتسجل 93 مليون دولار،  وإلى اليمن بنسبة 10% لتبلغ 82 مليون دولار.

المملكة العربية السعودية صادرات مصر المجلس التصديرى للصناعات الغذائية الصناعات الغذائية صادرات الصناعات الغذائية

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