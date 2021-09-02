أحمد عيد عبد الملك عن صفقات الزمالك: ميلزمنيش من المعارين غير مصطفي فتحي

عبر أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، عن رأيه فى الصفقات التى يعقدها نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

ودشن أحمد عيد عبد الملك، كاتبًا: “من الآخر الي يلزمني في موضوع الصفقات ده فرود يعوض مصطفي محمد و علي نفس المستوي و دفندر يعوض ساسي و نفس المستوي و جدد لبن شرقي و بيع بقي الزخيرة الي عندك المعارة لكل اندية مصر ميلزمنيش حالياً منهم غير مصطفي فتحي و شكراً”

وأعلن مجلس إدارة نادي أسوان موافقته بشكل رسمي على عرض نادي الزمالك لضم محمود شبانة مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تقدم النادي الأبيض بعرض رسمي لضم المدافع.

وشهدت الأيام القليلة الماضية مفاوضات بين الناديين على أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي وكافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد خلال الساعات المقبلة.

وأكد مسؤولو نادي أسوان أن اللاعب وافق على الانتقال للقلعة البيضاء، مما دفع الإدارة للموافقة على عرض الزمالك.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق طلب ضم اللاعب في الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق.