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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية.. الصين تدعو إلى تخفيف التوتر مع أمريكا للتعاون في مجال المناخ.. طائرة مساعدات من الرياض إلى تونس.. أمطار رعدية وسيول على عدة مناطق

السعودية
السعودية

صحف السعودية
السفير السعودي لدى إسبانيا يحتفي ببعثة النخبة
الصين تدعو إلى تخفيف التوتر مع أمريكا للتعاون في مجال المناخ
وصول الدفعة الأولى من الأكسجين الطبي السعودي إلى تونس
أمطار رعدية وسيول على عدة مناطق

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.

فى صحيفة عكاظ احتفى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، عزام القين ، ببعثة فريق نخبة لاعبي دوري المدارس لكرة القدم، الذي يقيم حالياً معسكراً إعدادياً في مدريد - برشلونة.

وأشاد السفير السعودي بما شاهده من إمكانيات فنية وبدنية لدى اللاعبين في المباراة التجريبية الأولى أمام فريق ريال مدريد، مبدياً سعادته بالانضباطية العالية للاعبين وببرنامج المعسكر المتنوع، مؤكداً على «أهمية استفادة الجميع منه لاكتساب معارف وخبرة جديدة في رياضة كرة القدم».

كما أشاد عزام القين بما تضمنه برنامج المعسكر من دورات تدريبية للمدربات السعوديات المبتعثات مع بعثة الفريق، مقدماً شكره لـ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة و الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم على إطلاق مشروع دوري المدارس لتنمية وتطوير وازدهار الرياضة في مدارس التعليم العام، الذي ستجني ثماره الرياضة السعودية قريباً.

من جانبه، شكر رئيس بعثة فريق نخبة لاعبي دوري المدارس رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية الأستاذ علي الشعيلان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا وكافة أعضاء السفارة والملحقية الثقافية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى جميع الخدمات المساندة والمتابعة اليومية التي وجدها الفريق منذ وصوله إلى مدينة مدريد.

أما فى صحيفة عاجل قالت الصين إنها والولايات المتحدة بحاجة إلى تحسين علاقاتهما المتوترة من أجل مكافحة تغير المناخ.

وعقد وزير الخارجية الصيني وانج يي اجتماعا عبر الفيديو مع مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري أمس الأربعاء أثناء وجوده في تيانجين لإجراء محادثات، حسبما أكدت وزارة الخارجية الصينية ووزارة الخارجية الأمريكية في بيانين منفصلين اليوم الخميس.

و أدلى  وانج عقب المحادثات بصريحات قائلا أن «سوء التقدير الاستراتيجي الكبير من قبل الولايات المتحدة أدى إلى تدهور مفاجئ في العلاقات الثنائية في السنوات الاخيرة»، وأضاف أن «الكرة الآن في الملعب الأمريكي».

وقال وانج إنه يتعين على الجانب الأمريكي التوقف عن النظر إلى الصين على أنها تهديد ومنافس، ويتعين عليه الامتناع عن «احتواء الصين وقمعها في جميع أنحاء العالم».

وأضاف: إن الجانب الأمريكي وصف التعاون بشأن المناخ بأنه «واحة» في العلاقات؛ لكنه أشار إلى أن «واحة تحيط بها الصحراء لن تستمر طويلا».

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السعودية.. أمطار رعدية وسيول على عدة مناطق

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اقتصاد السعودية.. "اتحاد الغرف" يطرح الفرص الاستثمارية الواعدة أمام وفد برتغالي

وضغط كيري على الصين لاتخاذ خطوات إضافية نحو خفض الانبعاثات، ونقلت وزارة الخارجية الأمريكية عنه قوله إن أزمة المناخ «يجب أن تعالج بالجدية والإلحاح التي تتطلبهما».

والصين هي أكبر منتج لثاني أكسيد الكربون، تليها الولايات المتحدة، مما يعني أن أكبر اقتصادين في العالم لديهما دور خاص في مكافحة الاحترار العالمي.

وفى صحيفة الجزيرة إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وصلت إلى تونس العاصمة أمس، طائرة مساعدات تحمل على متنها 2.000 أسطوانة أكسجين طبي تمثل الدفعة الأولى من الأكسجين ومستلزماته، تم تأمينها عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ للإسهام في تلبية احتياجات القطاع الصحي التونسي بما يساعد في تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد ـ 19).

وكان في مقدمة مستقبلي الطائرة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، ومدير عام الصحة العسكرية مصطفى الفرجاني، والمستشار أول لدى رئيس الجمهورية التونسية المكلف بالأمن القومي الفريق بالبحرية عبدالرؤوف عطاء الله. 

وعبر مدير عام الصحة العسكرية مصطفى الفرجاني عن خالص الشكر لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و ولي عهده الأمين على المساعدات الطبية المقدمة للشعب التونسي، مشيراً إلى أن هذا الموقف ليس بغريب على المملكة وعلى قيادتها الكريمة وأن الشعب التونسي لن ينسى وقوف الشعب السعودي إلى جانبه في محنته.

وأكد أنه كان للمساعدات الطبية السعودية الأثر الكبير في دعم الجهود الطبية التونسية في مواجهة هذه الجائحة، مفيداً أن المساعدات التي وصلت اليوم وتضمنت كميات من الأكسجين الطبي سوف يستفيد منها أعداد كبيرة من المرضى الذين هم في أمس الحاجة إليها.

بدوره توجه المستشار أول لدى رئيس الجمهورية التونسية المكلف بالأمن القومي الفريق بالبحرية عبدالرؤوف عطاء الله بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على مساعداتها الصحية القيمة التي أتت لمعاضدة تونس في مواجهتها ضد جائحة كورونا. 

وأوضح أن المساعدات الطبية التي أذن بتوجيهها خادم الحرمين الشريفين  وفرت الدعم الكبير لتونس في تغلبها على الجائحة والحد من انتشارها. وقال: إن المساعدات المتنوعة التي خصصتها المملكة لتونس التي تضمنت كميات مهمة من اللقاحات ضد الفيروس ومواد طبية وكميات كبيرة من الأكسجين ومولدات أكسجين للمستشفيات، من شأنها أن تنهض بالمنظومة الصحية التونسية وتزيد من صمودها في وجه الجائحة .

من جانبه أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر أن هذه المساعدات تأتي استمرارًا لما سبق أن قدمته المملكة من مساعدات طبية إلى الجمهورية التونسية في الفترة الماضية لمواجهة وباء كورونا ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  إلى تونس، مبينًا أن هذه الدفعة الجديدة من المساعدات إلى الشقيقة تونس هي لبنة جديدة من لبنات التعاون والتآزر بين البلدين وهي عنوان جديد لتطور التعاون السعودي التونسي ووحدة المصير. 

فى صحيفة الوئام وجه المركز الوطني للأرصاد، السعودية تنبيهًا بهطول أمطار رعدية وبَرد وجريان سيول على منطقتي عسير وجازان وأمطار ورياح سطحية على منطقة الباحة، تستمر حتى ساعات مساء اليوم الخميس.

ووجه المركزفى بيان له تنبيهًا عن تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، وتشمل «مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب»، وتستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

كما وجه تنبيها بأمطار من متوسطة لغزيرة، على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان سيول، وتشمل: «الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا وهروب» وتستمر حتى الساعة الـ5 مساء اليوم.

ووجه مركز الأرصاد تنبيهًا بأمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية، وتشمل «الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة» وتستمر حتى الساعة الـ8 مساء.  

صحف السعودية وباء كورونا جائحة كورونا مركز الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين أمطار رعدية الصحف السعودية عبدالعزيز بن تركي الفيصل

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