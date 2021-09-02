المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر تبحث الاستعدادات لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

عقد الدكتور مؤمن الهوارى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، وعبد الناصر حسان الديب، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، اجتماعا مع رؤساء ومساعدي لجان الشهادة الثانوية الأزهرية؛ لبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الثانوية "الدور الثاني" والتي من المقرر أن تنطلق يوم السبت المقبل.

تناول الاجتماع مناقشة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وشدد على ضرورة تعقيم اللجان بصفة يومية قبل بدء اللجنة وبعد انتهائها، كما تم التنبيه على ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب.

تناول الاجتماع مناقشة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وشدد على ضرورة تعقيم اللجان بصفة يومية قبل بدء اللجنة وبعد انتهائها، كما تم التنبيه على ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب.

وأكد "الهواري" ضرورة المتابعة المستمرة مع غرفة عمليات الامتحانات لمتابعة كافة أعمال الامتحانات، وحل أي معوقات تواجه انتظام اللجان والدقة في التقارير اليومية.