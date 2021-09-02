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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

21 يوما..غلق كلى لمنزل الطريق الدائرى من المريوطية إلى شارع البحر الأعظم

غلق كلى لمنزل الطريق
غلق كلى لمنزل الطريق الدائرى القادم من المريوطية

أعلنت محافظة الجيزة، إنه سيتم تنفيذ أعمال توسعة منزل الطريق الدائرى القادم من المريوطية والمؤدى الى شارع البحر الأعظم.

وذلك  فى إطار القيام باعمال مشروع توسعة الطريق الدائرى بالمسافة المحصورة بين طريقى الأوتوستراد وحتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق ف

أوضحت محافظة الجيزة أن الأعمال سوف تستلزم إجراء غلق كلى لمنزل الطريق الدائرى القادم من المريوطية والمؤدى إلى شارع البحر الاعظم وذلك لمدة 21 يوما إبتداء من الساعة 8 صباح غداً الجمعه الموافق 3/9/2021 حتى صباح يوم الجمعه الموافق 24/9/2021 على أن تكون مواعيد الأعمال على مدار الــ 24 ساعة .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى جنوب الجيزة بالمتابعة الدورية للاعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أى معوقات .

وأشار إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء التحويلات المرورية للتيسير على المواطنين وهى كالأتى:
حركة المركبات القادمة من الطريق الدائرى للقادم من المريوطية وترغب فى السير إتجاه البحر الأعظم المتجه لنفق عباس ستقوم بالسير إتجاه المنزل المؤدى لشارع ربيع الجيزى
( الكائن قبل المنزل المطلوب غلقه) وإستكمال السير لشارع ربيع الجيزى مروراً بميادين المنيب والطريق السطحى لكوبرى والى ثم الدوران والعوده مره أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى والى وإستكمال السير إتجاه شارع البحر الأعظم إتجاه نفق عباس. 

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وممثلى هيئة الطرق والكبارى بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعى والحواجز الفسورية والمخاريط والإضاءة اللازمه بمحيط العمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وكذا تركيب اللوحات الارشاردية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

كما ستقوم الادارة العامة لمرور الجيزة بتعين الخدمات المرورية  اللازمة لمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

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