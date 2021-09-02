برلماني يطالب بإيجاد حلول من خارج الصندوق لمشكلة الأمية في مصر

وصف الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي قرار مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة بالموافقة على تخفيض المصروفات الدراسية للطلاب بالكليات بنسبة 25% الذين ينجحون في محو أمية 10 أفراد بأنه تفكير من خارج الصندوق لمواجهة مشكلة الأمية.

ووجه " الصالحي " في بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير لرئيس جامعة القاهرة وجميع قيادات هذه الجامعة العريقة على هذا القرار المهم مطالباً من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة في اجتماعاتهما القادمة استصدار قرار مماثل للقرار الصادر من جامعة القاهرة حتى يكون لجميع الجامعات الحكومية والخاصة دورها ومشاركتها المجتمعية للقضاء على مشكلة الامية في مصر نهائياً.

وأعرب الدكتور محمد الصالحي عن اسفه الشديد لاستمرار مشكلة الأمية في مصر لعقود طويلة بسبب فشل السياسات والخطط في مواجهة هذه المشكلة مطالباً بإيجاد حلول من خارج الصندوق لهذه المشكلة مثل قرار مجلس جامعة القاهرة الذى سيكون له تأثيره الإيجابي للمشاركة في حل مشكلة الامية.



وطالب الدكتور محمد الصالحي من جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني أن تشارك بجدية في مواجهة مشكلة الامية مؤكداً أن هناك دولاً بعد نجاحها في حل مشكلة الامية بدأت تتجه الى حل مشكلات الامية التكنولوجية وتعليم أبنائها ممن تم محو اميتهم كيفية التعامل مع مختلف وسائل التكنولوجيا الحديثة.