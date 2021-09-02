أبوظبي تلغي الحجر الصحي لجميع المطعّمين القادمين من الخارج

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في إمارة أبوظبي عن تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين والزوار القادمين من خارج الإمارات، إذ يبدأ العمل بها من يوم الأحد المقبل.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، اعتمدت لجنة الطوارئ بأبوظبي وفقاً للإجراءات الجديدة، إلغاء الحجر الصحي لجميع المطعّمين القادمين إلى الإمارة من خارج الإمارات.

وتنص الإجراءات الجديدة على إلزام جميع المسافرين من مطعّمين وغير مطعّمين، قبل الإقلاع إلى أبوظبي، إبراز نتيجة سلبية لفحص (PCR) حيث تم استلامها خلال 48 ساعة قبل موعد الرحلة.

وتحدد الإجراءات الجديدة الخطوات للمسافرين عند الوصول حسب الوجهة القادمين منها، إذ يتعين على المسافرين المطعّمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص (PCR) عند الوصول وآخر في اليوم السادس، بينما يتعين على السياح المطعّمين القادمين من الوجهات الأخرى إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول وفي كل من اليوم الرابع واليوم الثامن، في حال البقاء في الإمارة دون الحاجة إلى الحجر الصحي.

أما بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بغير المطعمّين من مواطنين ومقيمين وزوار، بما فيهم الفئات المستثناة، والقادمين إلى الإمارة من وجهات القائمة الخضراء، فيجب إجراء فحص (PCR) عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي، وإجراء فحص إضافي في اليوم السادس وفي اليوم التاسع.

بينما يتعين على غير المطعّمين من مواطنين ومقيمين وزوار والقادمين من الوجهات الأخرى، إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول والحجر الصحي لمدة 10 أيام، مع إجراء فحص آخر في اليوم التاسع.