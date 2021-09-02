عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبوظبي تلغي الحجر الصحي لجميع المطعّمين القادمين من الخارج

أبوظبي
أبوظبي

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في إمارة أبوظبي عن تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين والزوار القادمين من خارج الإمارات، إذ يبدأ العمل بها من يوم الأحد المقبل.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، اعتمدت لجنة الطوارئ بأبوظبي وفقاً للإجراءات الجديدة، إلغاء الحجر الصحي لجميع المطعّمين القادمين إلى الإمارة من خارج الإمارات.

تذاكر مجانية للمسافرين.. بشرى سارة من طيران الإمارات

الإمارات تصدر قرارا هاما بشأن دخول القادمين من سلطنة عمان إليها

وتنص الإجراءات الجديدة على إلزام جميع المسافرين من مطعّمين وغير مطعّمين، قبل الإقلاع إلى أبوظبي، إبراز نتيجة سلبية لفحص (PCR) حيث تم استلامها خلال 48 ساعة قبل موعد الرحلة.

وتحدد الإجراءات الجديدة الخطوات للمسافرين عند الوصول حسب الوجهة القادمين منها، إذ يتعين على المسافرين المطعّمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص (PCR) عند الوصول وآخر في اليوم السادس، بينما يتعين على السياح المطعّمين القادمين من الوجهات الأخرى إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول وفي كل من اليوم الرابع واليوم الثامن، في حال البقاء في الإمارة دون الحاجة إلى الحجر الصحي.

أما بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بغير المطعمّين من مواطنين ومقيمين وزوار، بما فيهم الفئات المستثناة، والقادمين إلى الإمارة من وجهات القائمة الخضراء، فيجب إجراء فحص (PCR) عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي، وإجراء فحص إضافي في اليوم السادس وفي اليوم التاسع.

بينما يتعين على غير المطعّمين من مواطنين ومقيمين وزوار والقادمين من الوجهات الأخرى، إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول والحجر الصحي لمدة 10 أيام، مع إجراء فحص آخر في اليوم التاسع.

إمارة أبوظبي الامارات إجراءات السفر أبوظبي السفر الى الامارات كورونا

ترشيحاتنا

جبيرة لـ رمضان صبحي .. والبدري يحسم اليوم موقفه من مباراة الجابون

أمطار بعدة محافظات وانكسار الحرارة.. تفاصيل طقس الـ 48 ساعة القادمة

معالج قوى وبطارية كبيرة.. هونر تستعد لإطلاق تابلت HONOR Pad Z3

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021

بارالمبياد طوكيو …منتخب الطائرة جلوس يحتل المركز الخامس بالفوز على ألمانيا

وفاة والدة الفنان مكسيم خليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك مع حمدي النقاز

وفاة الفنان عمر قندوز متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا

العلماء يكتشفون مكونًا جديدًا للعدوى مسؤول عن وفيات كورونا

الإصابات ترتفع وخطيرة| تاج الدين: دخلنا الموجة الرابعة رسميًا من كورونا

21 يوما..غلق كلى لمنزل الطريق الدائرى من المريوطية إلى شارع البحر الأعظم

10 علامات تدل على أنك مسحور .. وأقوى رقية شرعية للعلاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها غاز المتوسط| ٤ قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

فيديو

الحكومة تملك ولاتدير| نقيب الزراعيين: الحدائق مرت بفترات عصيبة وتحتاج إلي إعادة تطوير..فيديو

فيديو جراف.. حسناوات أوكرانيا داخل توابيت الرعب للتذكير بالموت

اختبارات ورخصة للإنجاب.. رسائل سمية الخشاب المثيرة للجدل "فيديوجراف"

الزمالك وجالطة سراي وجها لوجه.. حسين لبيب يحسم الجدل بشأن مصطفى محمد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ