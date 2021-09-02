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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب تستقر مع ترقب المستثمرون لبيانات الوظائف الأمريكية

صدى البلد

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس ، حيث كان المستثمرون ينتظر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والتي تعتبر حاسمة بالنسبة للجدول الزمني لخفض الدعم الاقتصادى تدريجيا من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

لم تتغير  أسعار الذهب فى التعاملات الفورية كثيرًا عند 1،814.58 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش ، بينما تم تداول عقود الذهب الأمريكية الآجلة ثابتة عند 1،816.50 دولارًا.

وقال دانييل هاينز المحلل في ANZ: «السوق تنتظر صدور بيانات الرواتب للحصول على دليل بسيط حول كيفية تحديد توقعات التضخم في نهاية المطاف».

من المقرر صدور أرقام مطالبات البطالة الأمريكية في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش في وقت لاحق من اليوم ، كما ستصدر وزارة العمل تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس غدا الجمعة. متوسط ​​توقعات الوظائف لـ 80 اقتصاديًا استطلعت رويترز آراءهم هو توفير 728 ألف وظيفة في أغسطس.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إن تعافي سوق العمل سيحدد متى سيبدأ البنك المركزي الأمريكي في خفض مشترياته من الأصول. وغالبًا ما يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم وانحطاط العملة الناجم عن إجراءات التحفيز الهائلة.

وقال هاينز: «ما زلنا نتوقع أن نرى مؤشر أسعار المستهلكين يظل مرتفعًا نسبيًا ، لذلك بالنسبة لبقية العام ، سيؤدي ذلك إلى سحب توقعات التضخم ببطء … ومن المرجح أن يشهد الذهب ارتفاعًا».

في غضون ذلك ، حوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في عدة أسابيع ، متأثرًا بتقرير جداول الرواتب الخاص الذي جاء دون التوقعات.

على الصعيد الفني ، قد يختبر الذهب الفوري مقاومة عند 1826 دولارًا للأونصة ، ويمكن أن يؤدي الاختراق فوق ذلك إلى تحقيق مكاسب عند 1841 دولارًا ، وفقًا لمحلل رويترز الفني وانج تاو.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ، تراجعت الفضة 0.1٪ إلى 24.15 دولارًا للأوقية ، وتراجع البلاتين 0.5٪ إلى 997.27 دولارًا.

وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2439.18 دولار للأوقية.

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