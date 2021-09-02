الغردقة ومرسى علم تستقبلان 17 ألف سائح على متن 85 رحلة دولية.. اليوم

يستقبل مطارا الغردقة الدولي ومرسى علم، على مدار اليوم الخميس، 17 ألف سائح على متن 85 رحلة طيران دولية من عدة مطارات مختلفة بينها رحلات أوكرانية وبولندية وتشيكية وروسية وألمانية.

وكشف مصدر من مطار الغردقة الدولي، أن المطار من المقرر أن يستقبل اليوم 74 رحلة طيران دولية، من عدة دول مختلفة بينها أوكرانيا وبولندا وروسيا وألمانيا.

وأضاف المصدر ، أن الجهات المختصة تجرى داخل المطار تطبيق الإجراءات الاحترازية المختلفة على الركاب بمجرد دخولهم أرض المهبط وصولا إلى الفنادق السياحية المختلفة، وفى مدينة مرسى علم قال مصدر من المطار أن اليوم يستقبل المطار 11رحلة دولية مختلفة من عدة دول مختلفة بينها بولندا والتشيك، لقضاء إجازاتهم فى فنادق مرسى علم.

وأكد المصدر أن هناك زيادة فى معدلات وصول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم بواقع 7 رحلات عن الأسبوع الماضى، حيث يستقبل المطار خلال الأسبوع الجارى 65 رحلة طيران والرحلات الداخلية تصل إلى 18 رحلة مصرى، وكذلك 46 رحلة دولية، وكشف المصدر أن من المقرر وصول 18 رحلة من مطارات التشيك و17 رحلة من أوكرانيا ورحلتان من سويسرا و18 رحلة داخلية وأخرى من المجر.