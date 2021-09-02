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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"جسور" تلتقي عشرات المصنعين والمنتجين للتعريف بخدمات الكتالوج الإلكتروني

صدى البلد

 التقت شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد) التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - مع العشرات من المنتجين والمصنعين في عدد من المجالات والأنشطة الصناعية المختلفة، منها الصناعات الغذائية والأثاث والغزل والنسيج والمفروشات المنزلية والملابس الجاهزة ومواد البناء.

وخلال ورش العمل التي عقدت عبر الفيديو كونفرانس، تم استعراض الكتالوج الإلكتروني (جسور) للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وشرح وتوضيح كيفية تسجيل المنتجات مجانًا وخدمات الوساطة والتسويق كجزء رئيسي في نموذج العمل الجديد لشركة جسور، الذي يشمل أيضا توفير خدمات النقل واللوجستيات لتعزيز وتنمية التجارة الخارجية لمصر.

كما تم استعراض الخريطة الجديدة للفروع الخارجية لشركة جسور والتي تضمن التواجد في مختلف المراكز التجارية العالمية من خلال 16 فرعا / نقطة ارتكاز مع الاستعانة بفريق عمل محترف من مندوبين مبيعات (وسطاء / مروجين) محليين في الفروع الخارجية للوصول بالصادرات المصرية إلى الدول المحيطة بها (تصل إلى حوالى 40 دولة في مختلف أنحاء العالم).

وقد تحددت دول الارتكاز في كل من البرازيل، والولايات المتحدة الامريكية، وألمانيا، وفرنسا، وروسيا، ودبى، وماليزيا، والهند، والصين، إلى جانب المغرب، والسودان، وغانا، والكاميرون، وجنوب افريقيا، وفرعين آخرين في شرق أفريقيا من خلال شركة مشتركة مع القطاع الخاص.

ومن المقرر أن تستكمل الشركة خلال الفترة المقبلة، سلسلة اللقاءات وورش العمل التعريفية بالكتالوج الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع اتحادي الصناعات المصرية والغرف التجارية.

قطاع الاعمال العام النقل صادرات التجارة الخارجية وزارة قطاع الاعمال العام الصادرات المصرية

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