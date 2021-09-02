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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أبرزهم باريس وهامبورج.. أماكن ترفع شعار ممنوع السيارات

أبرزهم باريس وهامبورج..
أبرزهم باريس وهامبورج.. أماكن ترفع شعار "ممنوع السيارات"

تعتبر السيارات من أكثر وسائل التنقل راحة ورفاهية منذ أكثر من 100 سنة حتى الآن، توفر إحساس بالأمان حتى أن البعض يعتبر سيارته هي منزله الثاني، ورغم ذلك هي ليست الوسيلة الأكثر ملائمة والأكثر فعالية لبعض الأماكن.

على سبيل المثال في شوارع لندن يمكنك أن تصل لوجهتك بالدراجة أسرع من السيارة، بعد أن أصبحت المركبات تغزو الشوارع عن آخرها وحالة المرور جنونية في بعض الأماكن الحيوية، مما جعل الحكومات تمنع السيارات في بعض الأماكن وتخصصها للمشاة فقط.

في السطور التالية يرصد "صدى البلد" أهم الدول المليئة بممرات المشاة والدراجات وتحظر في بعض أماكنها دخول المركبات.

أولا: كوبنهاجن

لديها أصغر عدد سيارات في أوروبا. في حقبة الستينات من القرن الماضي، بدأت حكومة المدينة في توسيع مناطق المشاة وتضييق الطرق السريعة في وسط المدينة، اليوم ، كوبنهاجن لديها أكثر من 200 ميل من الممرات المخصصة للدراجات، كما أنها تخطط لتطوير طرق سريعة للدراجات جديدة للوصول إلى الضواحي المحيطة.

ثانيًا: هامبورج - ألمانيا

على الرغم من عدم حظر السيارات بشكل كامل داخل المدينة، إلا أن مجلس المدينة يحاول بذل قصارى جهده لحث المواطنين على المشي والتنقل بالدراجات ووسائل النقل العام بدلًا من السيارات. 

كما تم البدء في مشروع "الشبكة الخضراء" من أجل بناء شبكة مسارات مغلقة للمشي وركوب الدراجات معزولة عن حركة مرور السيارات، وتخطط ألمانيا في الـ20 سنة القادمة، أن تغطي الشبكة الخضراء 40% من مساحة المدينة، مع وجود العديد من المتنزهات وممرات الدراجات والأرصفة في هامبورج.

ثالثا: مدريد 

 شوارع كثيرة وسط المدينة في مدريد ممنوعة من السيارات وأي شخص يدخل بسيارته يدفع غرامة قدرها 100 دولار، علاوة على ذلك، السيارات ذات العوادم المرتفعة والتي تتسبب في تلويث للبيئة تدفع أكثر مقابل وقوف السيارات، كما يخطط مجلس المدينة أيضًا لجعل وسط المدينة خاليًا تمامًا من السيارات وإعادة تصميم الشوارع المزدحمة للمشاة فقط، خلال الـ5 سنوات القادمة.

رابعا: باريس 

 بعد أن تزايدت نسبة التلوث والعوادم الكربونية في المدينة، قررت الحكومة تنظيم السيارات لتمنح أيام مخصصة للسيارات ذات لوحات بأرقام الزوجية وأيام أخرى لذات الأرقام الفردية وبالفعل انخفض مستوى التلوث بنسبة 30٪.

كما يخطط مجلس المدينة لزيادة عدد ممرات الدراجات والسماح بدخول السيارات الكهربائية فقط إلى وسط المدينة، كما يُمنع سكان الأحياء المحلية من القيادة في عطلات نهاية الأسبوع.

خامسًا: ميلانو 

تمنح الحكومة قسائم مواصلات عامة مجانية للمواطنين الذين يتركون سياراتهم ولا يستخدمونها للتشجيع على استخدام المواصلات العامة، فجميع السيارات مسجلة في نظام مروري خاص عندما تظل السيارة متوقفة لفترة معينة، يحصل المالك على نقود مقابل تذكرة بالحافلة أو القطار على بطاقة تموينية.

السيارات كوبنهاجن هامبورج المانيا مدريد باريس فرنسا

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