الشاعر درويش الأسيوطي عقب تكريمه: أدين بالشكر لحاكم الشارقة لدعم المثقفين العرب|صور

شكر الشاعر درويش الأسيوطي ملتقي الشارقة الإبداعي عن تكريمه اليوم في المجلس الأعلى للثقافة وعن اهتمام الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن اهتمامه في دعم الثقافة العربية والمثقفين العرب.

فقال إن الدكتور سلطان بن محمد القاسمي هو خير خاتمة لمن هو في مثل سنه كما أنه مدين للشكر لاساتذته الذين استمع اليهم في قريته و قرأ لهم وأصدقائه وأبنائه أدباء اسيوط ومن تشرف بانتمائه اليها.

و تابع قائلا انه يدين بالشكر لامه التي فتحت امامه مغارة التراث و علمته كيف يستمع و كيف يقول و زوجته المستقر الهادئ كما توجه بالشكر لملتقي الشارقة.

يُذكر أن ملتقى الشارقة للتكريم الثقافى يأتي تنفيذاً لتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتكريم الشخصيات التى ساهمت فى خدمة الثقافة العربية المعاصرة والاحتفاء بإنجازاتهم الفكرية والأدبية .