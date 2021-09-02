عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الشاعر درويش الأسيوطي عقب تكريمه: أدين بالشكر لحاكم الشارقة لدعم المثقفين العرب|صور

صدى البلد

 شكر الشاعر درويش الأسيوطي ملتقي الشارقة الإبداعي عن تكريمه اليوم في المجلس الأعلى للثقافة وعن اهتمام الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن اهتمامه في دعم الثقافة العربية والمثقفين العرب.

 

فقال إن الدكتور سلطان بن محمد القاسمي هو خير خاتمة لمن هو في مثل سنه كما أنه مدين للشكر لاساتذته الذين استمع اليهم في قريته و قرأ لهم وأصدقائه وأبنائه أدباء اسيوط ومن تشرف بانتمائه اليها.

 

و تابع قائلا انه يدين بالشكر لامه التي فتحت امامه مغارة التراث و علمته كيف يستمع و كيف يقول و زوجته المستقر الهادئ كما توجه بالشكر لملتقي الشارقة. 

txt

بحضور إيناس عبد الدايم.. دائرة الثقافة بالشارقة تكرم أربعة مبدعين مصريين

txt

سناء هيشري: لوحتي «بصْمةُ حوّاء» تحكي قصّتي

يُذكر أن ملتقى الشارقة للتكريم الثقافى يأتي تنفيذاً لتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتكريم الشخصيات التى ساهمت فى خدمة الثقافة العربية المعاصرة والاحتفاء بإنجازاتهم الفكرية والأدبية .

0a1d46eb-99fd-44ad-8437-c1018152c764
0a1d46eb-99fd-44ad-8437-c1018152c764
الاعلى للثقافة دائرة الثقافة بالشارقة الثقافة العربية ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة الشاعر درويش الأسيوطي

موضوعات متعلقة

بحضور إيناس عبد الدايم.. دائرة الثقافة بالشارقة تكرم أربعة مبدعين مصريين

وزيرة الثقافة تكشف موعد افتتاح قصر ثقافة المنيا ..فيديو

ترشيحاتنا

رسميا.. سموحة يعلن ضم مهاجم الأهلي على سبيل الإعارة

اتفاق نووي سري بين إسرائيل وأمريكا.. تفاصيل

اكتشفنا سر الكركديه المصري فقررنا استيراده.. السفير الكوري وحديث من القلب.. فيديو

قصة "أروزا".. سيارة تمشي على الماء | صور

بسبب الجوكر.. جوجل تحظر 8 تطبيقات أندرويد ضارة

مصر تستحوذ على 84% من واردات الفراولة المجمدة لروسيا خلال 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار امتلاك الدولة للسيارات المتهالكة.. تعرف على خطوات استعادتها وأين تذهب؟

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

مصرع موظف وإصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بشبين القناطر

شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك مع حمدي النقاز

تصفيات كأس العالم.. موعد مباراة مصر والجابون والقناة الناقلة

الإصابات ترتفع وخطيرة| تاج الدين: دخلنا الموجة الرابعة رسميًا من كورونا

وفاة الفنان عمر قندوز متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

الحكومة تملك ولاتدير| نقيب الزراعيين: الحدائق مرت بفترات عصيبة وتحتاج إلي إعادة تطوير..فيديو

فيديو جراف.. حسناوات أوكرانيا داخل توابيت الرعب للتذكير بالموت

اختبارات ورخصة للإنجاب.. رسائل سمية الخشاب المثيرة للجدل "فيديوجراف"

الزمالك وجالطة سراي وجها لوجه.. حسين لبيب يحسم الجدل بشأن مصطفى محمد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ