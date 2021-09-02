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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تحت رعاية الرئيس السيسي

"سعفان" و"المطيري" يبحثان الترتيبات النهائية لمؤتمر العمل العربي الأحد المقبل

صدى البلد

اجتمع وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، مع فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية لبحث الترتيبات النهائية لعقد مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 47 بالقاهرة دولة المقر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحضره الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ممثلا لرئيس الجمهورية، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، ويبدأ الأحد المقبل ويستمر حتى 12 سبتمبر الجاري .  

وترأس مصر المؤتمر ممثلة في وزير القوي العاملة محمد سعفان، وبحضور 16 وزير عمل عربى، و4 رؤساء و404 من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية، وعدداً من الشخصيات العربية والعالمية .

وتم خلال الاجتماع طرح الرؤى ووجهات النظر من الجانبين فيما يخص الترتيبات النهائية الخاصة بالمؤتمر، لمراعاة سلامة الأعضاء المشاركين وتطبيقاً لسياسة الدولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وكان وزير القوي العاملة قد رحب في مستهل  اللقاء بالمطيري ، مؤكداً العلاقة الوثيقة والطيبة التي تجمع بين وزارة القوى العاملة ، ومنظمة العمل العربية، والتي تمثلت في العديد من المواقف والأحداث.
ومن جانبه شكر فايز المطيرى الوزير علي التعاون البناء بين الوزارة والمنظمة، مؤكداً حبه لبلده الثاني مصر، ومشيداً بتحسن وضعها خلال الفترة السابقة، واستمرار ذلك التحسن في المستقبل، كما قدم الشكر للدولة المصرية على حرصها على الدعم المتواصل للمنظمة بمختلف أشكاله. 

وتشهد الدورة الحالية عددا من الموضوعات المهمة يأتي علي رأسها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي فايز المطيري ، بعنوان : ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين، فضلا عن تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال عامي 2019 - 2020، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي، والمسائل المالية والخطة والموازنة ، وتطبيق الاتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، بالإضافة عن مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف 2021.

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