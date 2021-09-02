عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحوزته 25 لفافة هيروين.. جنايات القاهرة تؤجل محاكمة سائق بالمعصرة

أرشيفية
أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس ، تأجيل محاكمة سائق لحيازته هيروين لجلسة 28 سبتمبر.

وأسندت النيابة العامة للمتهم حيازة 25 لفافة بلاستيكية صغيرة الحجم تحتوى كلا منها بداخلها على مسحوق يشبه الهيروين المخدر بقصد الاتجار بمنطقة المعصرة.

 

وأوضح أمر الإحالة،  أن تحريات المباحث كشفت عن قيام شخص بتواجده في طريق كورنيش النيل يقف بجوار احدى المقاهي بنهاية سور شركة اسمنت طرة بمنطقة المعصرة و  باستهداف المتهم وتمكن من ضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على 25 لفافة بلاستيكية صغيرة الحجم تحتوى كلا منها بداخلها على مسحوق يشبه الهيروين المخدر وتم التحفظ عليها وباستكمال تفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي 50 جنيه وباستكمال التفتيش عثر بحوزته على هاتف محمول ماركة هواوي وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للكيس البلاستيك وما بداخله بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات اتجاره والهاتف المحمول للتواصل مع زبائنه من متعاطي المواد المخدرة .

 

وكشفت مناظرة النيابة العامة أن المتهم شابا في اوائل العقد الثالث من العمر ذو شعر اسود قمحي البشره متوسط البنية والطول ويرتدي الملابس الافرانجية وهي عبارة عن تيشرت رمادي اللون وبنطال جينز وأسفله حذاء رياضي أسود اللون ولم يتبين لنا ثمة إصابات تفيد إجراءات التحقيق.

كسر في الجمجمة وسحجات بجسده.. الحبس عاما لمتهم بضرب مواطن في البساتين

السجن 6 سنوات لتاجر مخدرات البساتين

وكانت قد جاءت أقوال المتهم  في تحقيقات النيابة العامة كالاتي:


س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بإحراز جوهر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً؟
ج:محصلش
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بعدم حملك تحقيق شخصية حال كونك من جمهورية مصر العربية وقد تجاوزت السن القانوني؟
ج: بطاقتي في القسم لاني عليه مراقبة شرطية
س: ما الذي حدث اذاً وما هي ظروف ضبطك ؟
ج: اللي حصل اني كنت رايح اخد من والدتي فلوس في المعصرة ولاقيت حد جاي ياخذني من عند بتاع العصير وده كل اللي حصل
س: متى وأين حدث ذلك
ج: الكلام ده حصل يوم 22 مارس 2021 الساعه 8ونص مساء من منطقة المعصرة
س: من كان برفقتك آنذاك؟
ج: انا كنت لوحدي

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

محكمة جنايات القاهرة القاهرة تأجيل محاكمة سائق لحيازته هيروين التجمع الخامس النيابة العامة

موضوعات متعلقة

كسر في الجمجمة وسحجات بجسده.. الحبس عاما لمتهم بضرب مواطن في البساتين

السجن 6 سنوات لتاجر مخدرات البساتين

ترشيحاتنا

رسميا.. سموحة يعلن ضم مهاجم الأهلي على سبيل الإعارة

اتفاق نووي سري بين إسرائيل وأمريكا.. تفاصيل

اكتشفنا سر الكركديه المصري فقررنا استيراده.. السفير الكوري وحديث من القلب.. فيديو

قصة "أروزا".. سيارة تمشي على الماء | صور

بسبب الجوكر.. جوجل تحظر 8 تطبيقات أندرويد ضارة

مصر تستحوذ على 84% من واردات الفراولة المجمدة لروسيا خلال 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار امتلاك الدولة للسيارات المتهالكة.. تعرف على خطوات استعادتها وأين تذهب؟

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

مصرع موظف وإصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بشبين القناطر

شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك مع حمدي النقاز

تصفيات كأس العالم.. موعد مباراة مصر والجابون والقناة الناقلة

الإصابات ترتفع وخطيرة| تاج الدين: دخلنا الموجة الرابعة رسميًا من كورونا

وفاة الفنان عمر قندوز متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

الحكومة تملك ولاتدير| نقيب الزراعيين: الحدائق مرت بفترات عصيبة وتحتاج إلي إعادة تطوير..فيديو

فيديو جراف.. حسناوات أوكرانيا داخل توابيت الرعب للتذكير بالموت

اختبارات ورخصة للإنجاب.. رسائل سمية الخشاب المثيرة للجدل "فيديوجراف"

الزمالك وجالطة سراي وجها لوجه.. حسين لبيب يحسم الجدل بشأن مصطفى محمد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ