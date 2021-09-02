بحوزته 25 لفافة هيروين.. جنايات القاهرة تؤجل محاكمة سائق بالمعصرة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس ، تأجيل محاكمة سائق لحيازته هيروين لجلسة 28 سبتمبر.

وأسندت النيابة العامة للمتهم حيازة 25 لفافة بلاستيكية صغيرة الحجم تحتوى كلا منها بداخلها على مسحوق يشبه الهيروين المخدر بقصد الاتجار بمنطقة المعصرة.

وأوضح أمر الإحالة، أن تحريات المباحث كشفت عن قيام شخص بتواجده في طريق كورنيش النيل يقف بجوار احدى المقاهي بنهاية سور شركة اسمنت طرة بمنطقة المعصرة و باستهداف المتهم وتمكن من ضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على 25 لفافة بلاستيكية صغيرة الحجم تحتوى كلا منها بداخلها على مسحوق يشبه الهيروين المخدر وتم التحفظ عليها وباستكمال تفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي 50 جنيه وباستكمال التفتيش عثر بحوزته على هاتف محمول ماركة هواوي وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للكيس البلاستيك وما بداخله بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات اتجاره والهاتف المحمول للتواصل مع زبائنه من متعاطي المواد المخدرة .

وكشفت مناظرة النيابة العامة أن المتهم شابا في اوائل العقد الثالث من العمر ذو شعر اسود قمحي البشره متوسط البنية والطول ويرتدي الملابس الافرانجية وهي عبارة عن تيشرت رمادي اللون وبنطال جينز وأسفله حذاء رياضي أسود اللون ولم يتبين لنا ثمة إصابات تفيد إجراءات التحقيق.

وكانت قد جاءت أقوال المتهم في تحقيقات النيابة العامة كالاتي:



س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بإحراز جوهر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً؟

ج:محصلش

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بعدم حملك تحقيق شخصية حال كونك من جمهورية مصر العربية وقد تجاوزت السن القانوني؟

ج: بطاقتي في القسم لاني عليه مراقبة شرطية

س: ما الذي حدث اذاً وما هي ظروف ضبطك ؟

ج: اللي حصل اني كنت رايح اخد من والدتي فلوس في المعصرة ولاقيت حد جاي ياخذني من عند بتاع العصير وده كل اللي حصل

س: متى وأين حدث ذلك

ج: الكلام ده حصل يوم 22 مارس 2021 الساعه 8ونص مساء من منطقة المعصرة

س: من كان برفقتك آنذاك؟

ج: انا كنت لوحدي

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.