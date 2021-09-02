يلا أكشن.. محمد لطفي يستعرض لياقته البدنية.. فيديو

شارك الفنان محمد لطفي مقطع فيديو يستعرض فيه مهاراته ولياقته البدنية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “عرفت ان انتو بتحبو الاكشن يلا اكشن 😁😄😁😄”.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، ولاقى الفيديو اعجاب الكثيرين ونال التعليقات الكثيرة حوله، أبرزها: جامد يا نجم - وحش ربنا يحميك.



يذكر أن آخر أعمال محمد لطفي مسلسل "بين السما والأرض"، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، اخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.



المسلسل مأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من الفيلم السينمائي مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة.