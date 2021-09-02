بشكتاش يقدم عرضا رسميا لضم النني من آرسنال

أكد تقرير صحفي، أن مجلس إدارة نادي بشكتاش التركي، قدم عرضا لنادي آرسنال، لضم الدولي المصري محمد النني لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع “ a spor” التركي أن إدارة نادي بشكتاش قدمت عرضا رسميا لـ آرسنال، لضم محمد النني، خلال الميركاتو الصيفي.

وأوضح التقرير، أن إدارة بشكتاش تسعى لحسم صفقة النني، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في بشكتاش، 8 سبتمبر الجاري.

كان محمد النني، لعب في صفوف بشكتاش موسم 2019 - 2020، لكنه عاد إلى آرسنال.

ويعاني محمد النني من الابتعاد عن تشكيلة آرسنال الأساسية، منذ بداية الموسم الجاري.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمد النني 10 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي

وبدأ آرسنال الموسم الحالي من مسابقة الدوري الإنجليزي بشكل كارثي، حيث خسر برينتفورد بهدفين دون رد، وأمام تشيلسي بنفس النتيجة، وضد مانشستر سيتي بستة أهداف دون رد.

ويحتل آرسنال المركز الـ 20 والأخير في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي بدون نقاط.