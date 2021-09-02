عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشكتاش يقدم عرضا رسميا لضم النني من آرسنال

محمد النني لاعب فريق
محمد النني لاعب فريق آرسنال

أكد تقرير صحفي، أن مجلس إدارة نادي بشكتاش التركي، قدم عرضا لنادي آرسنال، لضم الدولي المصري محمد النني لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع “ a spor” التركي أن إدارة نادي بشكتاش قدمت عرضا رسميا لـ آرسنال، لضم محمد النني، خلال الميركاتو الصيفي.

وأوضح التقرير، أن إدارة بشكتاش تسعى لحسم صفقة النني، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في بشكتاش، 8 سبتمبر الجاري.

كان محمد النني، لعب في صفوف بشكتاش موسم 2019 - 2020، لكنه عاد إلى آرسنال.

ويعاني محمد النني من الابتعاد عن تشكيلة آرسنال الأساسية، منذ بداية الموسم الجاري.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمد النني 10 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي

وبدأ  آرسنال الموسم الحالي من مسابقة الدوري الإنجليزي بشكل كارثي، حيث خسر برينتفورد بهدفين دون رد، وأمام تشيلسي بنفس النتيجة، وضد مانشستر سيتي بستة أهداف دون رد.

ويحتل آرسنال المركز الـ 20 والأخير في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي بدون نقاط.

 

 

 

 

بشكتاش أرسنال النني محمد النني نتائج آرسنال

ترشيحاتنا

بقصر الاتحادية.. تفاصيل البيان الختامي للقمة الثلاثية بحضور السيسي وعبدالله وأبو مازن

الفلاحين: إرتفاع أسعار القطن عالميا و 5 أسباب وراء إنتعاش زراعته

جامع: اهتمام القيادة السياسية بتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية مع الأردن وفلسطين

الكراكة مهاب مميش تنضم للعمل بمشروع ازدواج قناة السويس بالقطاع الجنوبي

إسرائيل تفتتح ميناء الخليج في حيفا وتعتزم فتح آخر في أسدود

الزراعة: تدريب 479 طالبا على استخدام تطبيقات التكنولوجيا الزراعية الحيوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

بعد قرار امتلاك الدولة للسيارات المتهالكة.. تعرف على خطوات استعادتها وأين تذهب؟

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك مع حمدي النقاز

أبرزهم جنش .. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

مصرع موظف وإصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بشبين القناطر

لعب في إسرائيل .. مفاجأة بشأن نجم الزمالك لكرة السلة الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

الإصابات تتزايد .. وصول الموجة الرابعة من كورونا مصر واللقاح هو الحل

اكتشفنا سر الكركديه المصري فقررنا استيراده.. السفير الكوري وحديث من القلب.. فيديو

الحكومة تملك ولاتدير| نقيب الزراعيين: الحدائق مرت بفترات عصيبة وتحتاج إلي إعادة تطوير..فيديو

فيديو جراف.. حسناوات أوكرانيا داخل توابيت الرعب للتذكير بالموت

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ