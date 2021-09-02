عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة والآثار تنظم جولة إرشادية لـ 20 طفلا لبعض الأسبلة

صدى البلد

نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بالوزارة بالتعاون مع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ومنطقة القاهرة التاريخية جولة إرشادية ل ٢٠ طفلا بعدد من الأسبلة التي تم الانتهاء من ترميمها مؤخرا بمنطقة القاهرة التاريخية، في إطار سياسة الوزارة لرفع الوعي السياحي والأثري للمجتمع المصري بمختلف فئاته العمرية والمجتمعية.

شملت الجولة ثمانية أسبلة من بينها سبيل محمد على، وأم عباس وقايتباي  وأم السلطان شعبان وخسروا.

وضمت الجولة عددا من أطفال المجتمع المحيط بالأثر، وذلك في إطار حرص الوزارة على دمج المجتمع في الفعاليات والأنشطة التي تقيمها.

وعلى هامش الجولة تم تنظيم ندوة تثقيفية عن مفهوم الأسبلة وتاريخها  ووظيفتها، ومن المقرر إعداد سلسلة من البرامج التوعوية وورش العمل بعدد من المواقع الأثرية تستهدف أطفال المجتمع المحيط بالأثر لتعديل بعض المفاهيم والسلوكيات ورفع الوعي بأهمية الأثر والحفاظ عليه.

وفي سياق متصل أطلق قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة برنامجا ثقافيا فنيا تحت عنوان  "هوانم مصر الجديدة"،  يستهدف السيدات بمختلف فئاتهم العمرية.

وقالت الدكتورة بسمة سليم مدير عام قصر البارون أنه  من المقرر إقامة هذا البرنامج بالقصر كل عام خلال  الصيف مع اختلاف الموضوعات التي يتناولها.

وأضافت د. بسمة سليم أن البرنامج هذا العام يتضمن مجموعة من الندوات لموضوعات متنوعة تهم المرأة تتعلق بالصحة النفسية والرشاقة والجمال وأصول الاتيكيت وفن التجميل بالإضافة إلي ورشة تعليمية لفن "الديكوباج" وكيفية استخدامه، مع الاستلهام من عناصر التراث المحلي مما يحقق استدامة التراث وخلق فرص للنساء للمشاركة في المعارض الفنية والتسويق للمنتجات.

و أشارت الدكتورة بسمة سليم الى ان برنامج "هوانم مصر الجديدة" يعتبر ثاني البرامج التثقيفية التي يقدمها قصر البارون هذا العام بعد برنامج "البارون الصغير"  والذي بدأ في شهر يوليو الماضي ويستهدف الأطفال من سن ٨ إلى ١٢ سنة بهدف رفع الوعي  لديهم عن طريق تعريفهم بقيم ومهارات فنية وشخصية تنعكس على شخصيتهم ودورهم في الأسرة، الأمر إلي يؤكد على دور المتاحف كمؤسسات تعليمية وتثقيفية.

4d09f894-0b28-47a0-b385-980c3e01d47a
4d09f894-0b28-47a0-b385-980c3e01d47a
270c2868-cc1e-415f-bb35-553de25f1ca6
270c2868-cc1e-415f-bb35-553de25f1ca6
c167468d-5e69-40a3-bbe9-592209f8b19b
c167468d-5e69-40a3-bbe9-592209f8b19b

ترشيحاتنا

بقصر الاتحادية.. تفاصيل البيان الختامي للقمة الثلاثية بحضور السيسي وعبدالله وأبو مازن

الفلاحين: إرتفاع أسعار القطن عالميا و 5 أسباب وراء إنتعاش زراعته

جامع: اهتمام القيادة السياسية بتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية مع الأردن وفلسطين

الكراكة مهاب مميش تنضم للعمل بمشروع ازدواج قناة السويس بالقطاع الجنوبي

إسرائيل تفتتح ميناء الخليج في حيفا وتعتزم فتح آخر في أسدود

الزراعة: تدريب 479 طالبا على استخدام تطبيقات التكنولوجيا الزراعية الحيوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

بعد قرار امتلاك الدولة للسيارات المتهالكة.. تعرف على خطوات استعادتها وأين تذهب؟

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك مع حمدي النقاز

أبرزهم جنش .. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

مصرع موظف وإصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بشبين القناطر

لعب في إسرائيل .. مفاجأة بشأن نجم الزمالك لكرة السلة الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

الإصابات تتزايد .. وصول الموجة الرابعة من كورونا مصر واللقاح هو الحل

اكتشفنا سر الكركديه المصري فقررنا استيراده.. السفير الكوري وحديث من القلب.. فيديو

الحكومة تملك ولاتدير| نقيب الزراعيين: الحدائق مرت بفترات عصيبة وتحتاج إلي إعادة تطوير..فيديو

فيديو جراف.. حسناوات أوكرانيا داخل توابيت الرعب للتذكير بالموت

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ