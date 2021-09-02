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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة إسعاف جديدة بقرية شطانوف ضمن مبادرة حياة كريمة

صدى البلد

تابع سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية بدء أعمال الحفر الخاصة بإنشاء وحدة إسعاف جديدة بقرية شطانوف وذلك في إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة وذلك بحضور ناصر عبدالعزيز رئيس الوحدة المحلية بشطانوف ،والشركة المنفذة للمبادرة.

 

 وأكد سرور انة سيتم إنشاء وحدة إسعاف جديدة بقرية شطانوف علي مساحة حوالي 144م ²لخدمة أهالي القرية والقري المجاورة ولتلبية إحتياجات الأهالي من هذا المرفق الحيوي لسرعة تقديم الخدمات الإسعافية ، مما يسمح بسرعة الوصول لنقل الحالات، في أسرع وقت لأنقاذها ونقلها للمستشفيات في التوقيت المناسب حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار سرور إن الحكومة تولي إهتماما كبيراً بدعم القطاع الصحي في إطار العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمصريين، والإرتقاء بالمنظومة الصحية بقري الريف المصري ، لافتًا إلى أن "الصحة" أحد القطاعات ذات الأولوية ضمن إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بمبادرة " حياة كريمة " التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتستهدف تطوير قرى الريف المصري، وتحسين ظروف معيشة المواطنين .

من جانبة أكد سرور علي المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أشمون وتذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

 

حياة كريمة المنوفية اشمون محافظة المنوفية وحدة اسعاف

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