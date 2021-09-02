عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد كلية علوم الفيوم يفوز بجائزة التميز في النشر العلمي من VDGOOD الهندية

شعار التمييز
شعار التمييز


تقدم الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بخالص التهنئة الدكتور عرفة صبري جمعة حسن، عميد كلية العلوم، لفوزه بجائزة التميز في النشر العلمي المرموق لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ من المنظمة الدولية للابتكار العلمي والتكنولوجيا (VDGOOD) الهندية.

 وذلك تقديرا لإسهامات  وجهود الدكتور عرفة صبري جمعة حسن، عميد كلية العلوم البحثية المحلية والدولية والتي تضمنت أكثر من ٥٠ نشر علمي في المجلات المختلفة، إضافة إلى مشاركته في العديد من المؤتمرات العلمية والتي وصلت إلى ١١ مؤتمر، وكذلك خبراته التدريسية والتي وصلت إلى ٣٠ عام.

وجد 400 ألف جنيه وسلمها للشرطة.. رئيس جامعة الفيوم يكرم عامل نظافة أمين

 

e7441420-cc09-4a2c-a315-3369c1c95a65
e7441420-cc09-4a2c-a315-3369c1c95a65
faff7e00-288d-4765-8699-4c399793520e
faff7e00-288d-4765-8699-4c399793520e
جامعة الفيوم الدكتور عرفة جائزة التميز النشر العلمى المرموق علوم الفيوم

ترشيحاتنا

هل يجوز قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ؟ اعرف آراء الفقهاء

انطلاق فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2021 بمشاركة 21 دولة

ختام فعاليات التدريب المصري الأمريكي لعناصر الصاعقة والمظلات في مكافحة الإرهاب

بسبب أفغانستان| وزير الدفاع البريطاني: أمريكا لم تعد قوة عظمى.. تفاصيل

قطع المياه عن عدة مناطق بـ القاهرة.. السبت

من يكسب أكثر.. الكشف عن راتب بيرسي تاو وموسيماني في الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

استبعاد رمضان صبحي من بعثة منتخب مصر للإصابة

مجلس الوزراء يخصص مكاتب لاستقبال شكاوى المواطنين داخل محطات المترو

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

بعد قرار امتلاك الدولة للسيارات المتهالكة.. تعرف على خطوات استعادتها وأين تذهب؟

أبرزهم جنش .. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

سعوديون ينقذون 3 مصريين من الإعدام في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

الإصابات تتزايد .. وصول الموجة الرابعة من كورونا مصر واللقاح هو الحل

اكتشفنا سر الكركديه المصري فقررنا استيراده.. السفير الكوري وحديث من القلب.. فيديو

الحكومة تملك ولاتدير| نقيب الزراعيين: الحدائق مرت بفترات عصيبة وتحتاج إلي إعادة تطوير..فيديو

فيديو جراف.. حسناوات أوكرانيا داخل توابيت الرعب للتذكير بالموت

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ