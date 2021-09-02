عميد كلية علوم الفيوم يفوز بجائزة التميز في النشر العلمي من VDGOOD الهندية



تقدم الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بخالص التهنئة الدكتور عرفة صبري جمعة حسن، عميد كلية العلوم، لفوزه بجائزة التميز في النشر العلمي المرموق لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ من المنظمة الدولية للابتكار العلمي والتكنولوجيا (VDGOOD) الهندية.

وذلك تقديرا لإسهامات وجهود الدكتور عرفة صبري جمعة حسن، عميد كلية العلوم البحثية المحلية والدولية والتي تضمنت أكثر من ٥٠ نشر علمي في المجلات المختلفة، إضافة إلى مشاركته في العديد من المؤتمرات العلمية والتي وصلت إلى ١١ مؤتمر، وكذلك خبراته التدريسية والتي وصلت إلى ٣٠ عام.

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