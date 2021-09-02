قرارات اتحاد الكرة بشأن الممتاز ب..هبوط 4 فرق والاعلاميين يشارك بمجموعة الصعيد

رفضت اندية دوري القسم الثاني إقامة مجموعة لأندية الشركات في دورى القسم الثاني .

كما رفضت اندية دورى القسم الثاني إقتراح هبوط 5 أندية من كل مجموعة علي ان يكن عدد الفرق الهابطه 4 فقط .

وتم الاتفاق علي لعب الاعلاميين ضمن مجموعة الصعيد علي أن يكون إنطلاق المسابقة يوم 30 سبتمبر بدلا من 23 سبتمبر .

والغت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة بند تولى مدرب تدريب فريقين في موسم واحد ليكون الطريق مفتوحا أمام المدربين لتدريب الفرق .

منتخب مصر وأنجولا

في سياق أخر قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد سفر بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى الجابون بطائرة خاصة .

ويلتقي منتخب مصر لكرة القدم امام نظيره الجابون يوم الأحد 5 سبتمبر الجاري فى إطار مباريات الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وجاء قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بسفر البعثة على متن طائرة خاصة خوفا من الإرهاق ، وكذلك كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وفازت مصر بهدف نظيف على أنجولا في بداية مشوارها في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر العام القادم، في لقاء احتضنه استاد الدفاع الجوي.